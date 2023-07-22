سعود الصرامي : خالد الثنيان استقبلني استقبالًا خشنًا وأنا أغنى منه !

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تحدث سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر عن تفاصيل أول مكالمة جمعته مع خالد الثنيان المرشح لرئاسة نادي الشباب.
وقال الصرامي في تصريحات لـ إذاعة U FM : ” قابلته مرة واحدة في برنامج الديوانية وحصلت على رقمه من طاقم الإعداد في البرنامج واستقبلني استقبالًا خشنًا للغاية، أول مكالمة معه مدتها لم تتخط الـ 12 ثانية”.
وأضاف الصرامي: ” أعتقد أنني أغنى ماليًا من الثنيان وربما الـ 8 مليون ريال حصل عليهم من أحد الأشخاص لكي يترشح لرئاسة النادي”.
وفي وقت سابق، أعربت جماهير نادي الشباب عن رفضها ترشح خالد الثنيان لرئاسة النادي خلال الموسم المقبل، وذلك بعد رحيل مجلس إدارة خالد البلطان.
وعبر موقع “تويتر” رفض جمهور الشباب ترشح خالد الثنيان، حيث أشار السواد الأعظم من الجماهير إلى أن الثنيان وأثناء عمله كنائب لرئيس نادي الشباب قبل 5 سنوات من الآن، لم يقدم الدعم المثالي أو يساهم في تطوير النادي.
وكان خالد البلطان أعلن في مايو الماضي، عدم استمراره في رئاسة النادي.
وقال البلطان في تصريحات نقلها برنامج ملعب SBC: “لن أستمر في رئاسة النادي بعد نهاية فترتي، لا يوجد أي شرط يمنعني من الترشح مرة أخرى، لكنني لا أريد الاستمرار”.
وتابع البلطان: “وزارة الرياضة تواصلت معي من أجل الترشح مرة أخرى لكنني اكتفيت بما قدمته في الفترة الماضية وأرى أن رحيلي عن رئاسة النادي سيكون ظاهرة صحية، ومنح الفرصة لشخص آخر يأتي ويُكمل ما بدأناه”.
وأضاف: “الشبابيون سيختارون الأنسب لناديهم ولن أسمح للعابثين بالاقتراب من النادي”.