سعود الصرامي: هدف رونالدو في نادي الشباب صحيح

علق الإعلامي الرياضي سعود الصرامي على إلغاء هدف للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر في مباراة نادي الشباب أمس في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وكتب الصرامي عبر حسابه في موقع “تويتر” : ” راية خاطئة من الحكم المساعد قانون التسلل الجديد، يمنح المهاجم الأفضلية هدفًا صحيحًا، توعية الجماهير لمثل هذه اللقطات والتأكيد على تعديل قانون التسلل مسؤولية الحكام ولجنة الحكام والإعلام”.

ملخص مباراة النصر ونادي الشباب

وخلال مباراة النصر ضد نادي الشباب التي انتهت بالتعادل السلبي، لم يُظهر الفريقان أي خطورة، حتى انتهت أول 45 دقيقة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي نفس الأمر حدث في الشوط الثاني حيث كان الأداء هادئًا بين الفريقين، رغم تسجيل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفًا لـ النصر، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

واقتسم الفريقان نقاط المباراة، ليُصبح رصيد كل منهما نقطة واحدة في أول لقاء لهما بالبطولة العربية.

مباريات الغد في البطولة العربية

وتنطلق منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، مساء يوم غد الأحد، بـ4 مواجهات قوية.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي ضد أهلي طرابلس الليبي، عند الساعة الرابعة مساء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، في افتتاح مباريات الغد بكأس الملك سلمان للأندية 2023.