لقطات لاقتلاع الأشجار والمنازل في أقوى إعصار يضرب الصين موعد مباراة الرجاء المقبلة في كأس الملك سلمان للأندية البيئة: التزموا بالإرشادات لتجنب حرائق الغابات بايدن يعترف بحفيدته غير الشرعية بعد هجوم شرس سعود الصرامي: هدف رونالدو في نادي الشباب صحيح الألعاب الإلكترونية تؤدي إلى سلوكيات منحرفة لدى الأبناء الخارجية السودانية: تعنت قوات التمرد سبب تعثر مباحثات جدة نهاية التقديم على الوظائف التعليمية غدًا الهلال يرفض التعاقد مع يوسف النصيري توقعات باستمرار الأجواء الحارة على الأجزاء الشرقية من السعودية
علق الإعلامي الرياضي سعود الصرامي على إلغاء هدف للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر في مباراة نادي الشباب أمس في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.
وكتب الصرامي عبر حسابه في موقع “تويتر” : ” راية خاطئة من الحكم المساعد قانون التسلل الجديد، يمنح المهاجم الأفضلية هدفًا صحيحًا، توعية الجماهير لمثل هذه اللقطات والتأكيد على تعديل قانون التسلل مسؤولية الحكام ولجنة الحكام والإعلام”.
وخلال مباراة النصر ضد نادي الشباب التي انتهت بالتعادل السلبي، لم يُظهر الفريقان أي خطورة، حتى انتهت أول 45 دقيقة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي نفس الأمر حدث في الشوط الثاني حيث كان الأداء هادئًا بين الفريقين، رغم تسجيل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفًا لـ النصر، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.
واقتسم الفريقان نقاط المباراة، ليُصبح رصيد كل منهما نقطة واحدة في أول لقاء لهما بالبطولة العربية.
وتنطلق منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، مساء يوم غد الأحد، بـ4 مواجهات قوية.
ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي ضد أهلي طرابلس الليبي، عند الساعة الرابعة مساء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، في افتتاح مباريات الغد بكأس الملك سلمان للأندية 2023.
ويواجه الترجي التونسي نظيره الشرطة العراقي عند الساعة السادسة مساء، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، فيما يلعب الهلال ضد السد القطري عند الساعة الثامنة مساء على ملعب مدينة الأمير سلطان في أبها.
وفي ختام منافسات الغد من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره الصفاقسي التونسي، عند الساعة العاشرة مساء، على ملعب مدينة الملك فهد في الطائف.
#هات_إذنك
رايه خاطئه من الحكم المساعد
قانون التسلل الجديد
يمنح المهاجم الأفضلية
هدف صحيح
توعيه الجماهير
لمثل هذه اللقطات و التأكيد على تعديل قانون التسلل
مسؤولية الحكام و لجنة الحكام و الإعلام الرصين pic.twitter.com/J5SGcML920
— سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) July 29, 2023