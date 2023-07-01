سعود الصرامي يكشف وجهة بوفون في الدوري السعودي

كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي المتحدث الرسمي سابقًا باسم نادي النصر وجهة الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون بعد ارتباط أسمه بالانتقال للدوري السعودي مؤخرًا.

وقال الصرامي عبر حسابه في “تويتر” : ” النادي المقصود هو قادسية الخير”.

بوفون سيقرر مستقبله

وقالت شبكة Bein Sports الإخبارية إن الحارس الإيطالي المخضرم صاحب الـ 45 عامًا تلقى عرضًا من دوري روشن وسيقرر مستقبله في الأيام المقبلة.

وحقق الحارس الإيطالي 28 بطولة في مسيرته مع المنتخب الإيطالي وأندية بارما ويوفنتوس الإيطاليين وباريس سان جيرمان الفرنسي أبرزها الفوز بلقب كأس العالم عام 2006 مع المنتخب الإيطالي ولم يسبق له الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وسبق لنادي القادسية أن تعاقد مع المدرب الإنجليزي روبي فاولر لتدريب الفريق في دوري يلو في الموسم المقبل.