سعود الصرامي يكشف وجهة بوفون في الدوري السعودي

اكتمال مغادرة 4951 حاجاً وحاجة إلى المدينة المنورة بوفون يتلقى عرضًا للعب في دوري روشن صفقة مجانية يترقبها النصر من يوفنتوس فرنسا تنشر 45 ألف شرطي وعربات مدرعة وسط استمرار الاحتجاجات صورة متداولة لـ ماركو سيلفا في دبي تقربه من الهلال أو الأهلي صندوق الاستثمارات العامة الأوّل على منطقة الشرق الأوسط والـ 7 عالميًا إجراء منظار لحاجة ماليزية بطبية مكة تعرضت لتسمم بكتيري في الدم رسمياً.. واتساب يُتيح ميزة جديدة لنقل المحادثات بين هاتفين سبب رفض والدة كيليان مبابي انتقاله إلى ريال مدريد الإطاحة بـ 11 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف
كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي المتحدث الرسمي سابقًا باسم نادي النصر وجهة الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون بعد ارتباط أسمه بالانتقال للدوري السعودي مؤخرًا.
وقال الصرامي عبر حسابه في “تويتر” : ” النادي المقصود هو قادسية الخير”.
وقالت شبكة Bein Sports الإخبارية إن الحارس الإيطالي المخضرم صاحب الـ 45 عامًا تلقى عرضًا من دوري روشن وسيقرر مستقبله في الأيام المقبلة.
وحقق الحارس الإيطالي 28 بطولة في مسيرته مع المنتخب الإيطالي وأندية بارما ويوفنتوس الإيطاليين وباريس سان جيرمان الفرنسي أبرزها الفوز بلقب كأس العالم عام 2006 مع المنتخب الإيطالي ولم يسبق له الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.
وسبق لنادي القادسية أن تعاقد مع المدرب الإنجليزي روبي فاولر لتدريب الفريق في دوري يلو في الموسم المقبل.