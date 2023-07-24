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طريقة لم تثبت فاعليتها علميًا

سعود الطبية: بياض البيض لا يخفف آلام الحروق

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٤ مساءً
سعود الطبية: بياض البيض لا يخفف آلام الحروق
المواطن - فريق التحرير

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أعادت مدينة الملك سعود الطبية، التحذير من استخدام بياض البيض النيء في تخفيف آلام الحروق، مؤكدة أنها طريقة لم تثبت فاعليتها علميًا ولها أضرار.

علاج الحروق ببياض البيض النيء

وقالت مدينة الملك سعود في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” “يلجأ البعض إلى طرق تقليدية في معالجة الحروق لم تثبت فاعليتها علميًا فضلًا على أنها قد تؤثر سلبًا على الحرق ومدى إصابة الجلد”.

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وأضافت في إنفوجراف صادر عنها أن من المفاهيم الخاطئة استخدام بياض البيض النيء في معالجة الحروق، لكنه لا يسهم في تخفيف آلام الحروق، إنما يؤدي إلى نشر البكتيريا حول الجلد المتقرح بعد الحرق.

طرق صحيحة

وفي وقت سابق، حذرت الهيئة العامة للهلال الأحمر من استخدام معجون الأسنان، أو القطن الطبي على مواضع الحروق.

وأوضحت الهيئة أن الخطوات الصحيحة لإسعاف حالات الحروق تتمثل في:

  •  استخدام الماء الفاتر، أو كمادات ترطب بالماء الفاتر بحسب موضع الحرق، وذلك في الحروق البسيطة.
  • تغطية الجسم برداء جاف ونظيف للحفاظ على درجة حرارة الشخص المصاب.
  • عدم محاولة فتح الفقاعات في حال تكونها.
  • التوجه للمستشفى في حالة كانت الجروح عميقة.

بياض البيض النيء

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