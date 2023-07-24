سعود الطبية: بياض البيض لا يخفف آلام الحروق

أعادت مدينة الملك سعود الطبية، التحذير من استخدام بياض البيض النيء في تخفيف آلام الحروق، مؤكدة أنها طريقة لم تثبت فاعليتها علميًا ولها أضرار.

علاج الحروق ببياض البيض النيء

وقالت مدينة الملك سعود في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” “يلجأ البعض إلى طرق تقليدية في معالجة الحروق لم تثبت فاعليتها علميًا فضلًا على أنها قد تؤثر سلبًا على الحرق ومدى إصابة الجلد”.

وأضافت في إنفوجراف صادر عنها أن من المفاهيم الخاطئة استخدام بياض البيض النيء في معالجة الحروق، لكنه لا يسهم في تخفيف آلام الحروق، إنما يؤدي إلى نشر البكتيريا حول الجلد المتقرح بعد الحرق.

طرق صحيحة

وفي وقت سابق، حذرت الهيئة العامة للهلال الأحمر من استخدام معجون الأسنان، أو القطن الطبي على مواضع الحروق.

وأوضحت الهيئة أن الخطوات الصحيحة لإسعاف حالات الحروق تتمثل في: