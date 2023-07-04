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سعود عبدالحميد يخطف الأنظار بتدريب القوة الانفجارية

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٤ مساءً
سعود عبدالحميد يخطف الأنظار بتدريب القوة الانفجارية
المواطن - فريق التحرير

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خطف اللاعب سعود عبدالحميد ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي الهلال والمنتخب السعودي، الأنظار بعد قيامه بأداء تدريب القوة الانفجارية في صالة الألعاب الرياضية في الساعات القليلة الماضية.

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سعود عبدالحميد أثناء التدريب

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب عبدالحميد وهو يقوم بأداء التدريب الذي بدا غريبًا نوعًا ما لجماهير الهلال، فقام راوي وهو مدرب رياضي متخصص في تدريبات ورياضات صالة الألعاب الرياضية بشرح التمرين وتفسيره عبر حسابه في “تويتر”.

وقال راوي: ” هالتمرين يُركز على القوة الانفجارية وهي أعلى درجة من درجات القوة اللي تكون مميزة بالسرعة، وباختصار هالتكنيك في الفيديو، راح يفيد اللاعب بشكل كبير، في تحسين مدى قدرته على القفز أو حتى في قدرته على الجري بأقصى سرعة نحو الكرة على سبيل المثال”.

التفسير العلمي والرياضي للتدريب

وبالتفسير العلمي والرياضي فإن تعريف تدريب القوة الانفجارية هو أقصى مقاومة يمكن التغلب عليها في أقصر زمن ممكن.

جدير بالذكر أن نادي الهلال يُقيم معسكره الإعدادي للموسم الجديد في دولة النمسا.

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