سعود عبدالحميد يخطف الأنظار بتدريب القوة الانفجارية

خطف اللاعب سعود عبدالحميد ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي الهلال والمنتخب السعودي، الأنظار بعد قيامه بأداء تدريب القوة الانفجارية في صالة الألعاب الرياضية في الساعات القليلة الماضية.

سعود عبدالحميد أثناء التدريب

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب عبدالحميد وهو يقوم بأداء التدريب الذي بدا غريبًا نوعًا ما لجماهير الهلال، فقام راوي وهو مدرب رياضي متخصص في تدريبات ورياضات صالة الألعاب الرياضية بشرح التمرين وتفسيره عبر حسابه في “تويتر”.

وقال راوي: ” هالتمرين يُركز على القوة الانفجارية وهي أعلى درجة من درجات القوة اللي تكون مميزة بالسرعة، وباختصار هالتكنيك في الفيديو، راح يفيد اللاعب بشكل كبير، في تحسين مدى قدرته على القفز أو حتى في قدرته على الجري بأقصى سرعة نحو الكرة على سبيل المثال”.

هالتمرين يركز على القوة الانفجارية وهي أعلى درجة من درجات القوة اللي تكون مميزة بالسرعة وبختصار هالتكنيك في الفيديو راح يفيد اللاعب بشكل كبير في تحسين مدى القدرة على القفز أو حتى في قدرته على الجري بأقصى سرعة نحو الكورة على سبيل المثال👍 فالتمرين صحيح 👍👍 https://t.co/3fuuvDoYRn — كوتش راوي | Coach Rawi (@4Rawi) July 3, 2023

التفسير العلمي والرياضي للتدريب

وبالتفسير العلمي والرياضي فإن تعريف تدريب القوة الانفجارية هو أقصى مقاومة يمكن التغلب عليها في أقصر زمن ممكن.

جدير بالذكر أن نادي الهلال يُقيم معسكره الإعدادي للموسم الجديد في دولة النمسا.