سفارة السعودية في جورجيا لـ المواطنين: ابتعدوا عن مواقع المظاهرات

هزيمة الاتحاد المنستيري تمنح النصر هديتين وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة المحتوى وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال تعليقات عيسى الحربين تثير حفيظة جماهير الزمالك يوليو وأغسطس أحر شهور السنة في السعودية تجدد الاشتباكات في عين الحلوة وارتفاع عدد القتلى والمصابين لـ 51 أشهر متسلق مبانٍ في العالم يسقط من الطابق الـ68 بند الـ 100 مليون يورو يثير قلق باريس سان جيرمان في صفقة ديمبلي توضيح من حساب المواطن بشأن دعم أغسطس ياباني أنفق مليوني ين ليصبح كلبًا
دعت سفارة السعودية في جورجيا جميع المواطنين المتواجدين في مدينة باتومي إلى البعد عن مواقع المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية، خاصة ميناء باتومي والمناطق المجاورة له، وضرورة أخذ الحيطة والحذر.
ونوهت السفارة، في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر، إلى الحرص على حمل إثبات الهوية لإبرازها إذا دعت الحاجة لذلك، وعند الحاجة يمكن الاتصال على الرقم: 00995598033300.
يذكر أن جورجيا تشهد احتجاجات شعبية شديدة على إثر تبني الحكومة مشروع قانون مثير للجدل بشأن تصنيف المنظمات غير الحكومية عملاء أجانب، والذي رفضه البرلمان الجورجي.