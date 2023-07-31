سفارة السعودية في جورجيا لـ المواطنين: ابتعدوا عن مواقع المظاهرات

دعت سفارة السعودية في جورجيا جميع المواطنين المتواجدين في مدينة باتومي إلى البعد عن مواقع المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية، خاصة ميناء باتومي والمناطق المجاورة له، وضرورة أخذ الحيطة والحذر.

حمل الهوية

ونوهت السفارة، في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر، إلى الحرص على حمل إثبات الهوية لإبرازها إذا دعت الحاجة لذلك، وعند الحاجة يمكن الاتصال على الرقم: 00995598033300.

أحداث جورجيا

يذكر أن جورجيا تشهد احتجاجات شعبية شديدة على إثر تبني الحكومة مشروع قانون مثير للجدل بشأن تصنيف المنظمات غير الحكومية عملاء أجانب، والذي رفضه البرلمان الجورجي.