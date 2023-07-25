سفيان أمرابط يرفض ليفربول ويختار مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن المغربي سفيان أمرابط لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي، رفض الانتقال إلى ليفربول الإنجليزي مفضلًا الانتقال إلى غريمه نادي مانشستر يونايتد.

وقالت صحيفة Daily Express الإنجليزية إن أمرابط صاحب الـ 26 عامًا رفض عرضًا من ليفربول وذلك من أجل الانضمام لنادي مانشستر يونايتد.

شرط فيورنتينا لبيع سفيان أمرابط

ويطلب فيورنتينا الحصول على مبلغ 27 مليون جنيه إسترليني من أجل بيع أمرابط إلى مانشستر يونايتد.

وينتهي عقد اللاعب المغربي مع فيورنتينا في صيف العام المقبل، وكان النصر فكّر في التعاقد معه لكن المفاوضات لم تتم.

يذكر أن سفيان تألق مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 في قطر، حيث احتل منتخب المغرب المركز الرابع.