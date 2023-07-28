سفيان مرابط يقترب من الأهلي على حساب مانشستر يونايتد

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار 6 أشواط جديدة ضمن مسابقة الملواح بمهرجان الصقور وظائف شاغرة لدى شركة Halliburton نقل السفارة الروسية من الخرطوم إلى بورتسودان وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي وظائف إدارية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS جماهير الاتحاد تبعث رسالة خاصة لـ كانتي وظائف شاغرة في فروع شركة إريكسون حفل زواج سعودي يثير إعجاب فتاة أمريكية السعودية تختتم مشاركتها في معرض آيدف 2023
كشفت تقارير إعلامية أن اللاعب المغربي سفيان مرابط لاعب وسط نادي فيورنتينا الإيطالي يفضل الانتقال للنادي الأهلي بدلًا من الانتقال لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف العام الحالي.
وقال الإعلامي وليد سعيد المقرب من الأهلي عبر حسابه في “إكس” : ” إدارة الأهلي في مفاوضات متقدمة مع نادي فيورنتينا بخصوص اللاعب المغربي مرابط وبعد حصول النادي على موافقة اللاعب المغربي بالانتقال إلى الأهلي”.
وكانت صحيفة The Daily Express الإنجليزية قالت إن مرابط صاحب الـ 26 عامًا رفض عرضًا من ليفربول وذلك من أجل الانضمام لنادي مانشستر يونايتد.
وطالب فيورنتينا الحصول على مبلغ 27 مليون جنيه إسترليني من أجل بيع أمرابط إلى مانشستر يونايتد.
وينتهي عقد اللاعب المغربي مع فيورنتينا في صيف العام المقبل، وكان النصر فكّر في التعاقد معه لكن المفاوضات لم تتم.
يذكر أن سفيان تألق مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 في قطر، حيث احتل منتخب المغرب المركز الرابع.