سفيان مرابط يقترب من الأهلي على حساب مانشستر يونايتد

كشفت تقارير إعلامية أن اللاعب المغربي سفيان مرابط لاعب وسط نادي فيورنتينا الإيطالي يفضل الانتقال للنادي الأهلي بدلًا من الانتقال لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف العام الحالي.

وقال الإعلامي وليد سعيد المقرب من الأهلي عبر حسابه في “إكس” : ” إدارة الأهلي في مفاوضات متقدمة مع نادي فيورنتينا بخصوص اللاعب المغربي مرابط وبعد حصول النادي على موافقة اللاعب المغربي بالانتقال إلى الأهلي”.

سفيان مرابط رفض ليفربول

وكانت صحيفة The Daily Express الإنجليزية قالت إن مرابط صاحب الـ 26 عامًا رفض عرضًا من ليفربول وذلك من أجل الانضمام لنادي مانشستر يونايتد.

وطالب فيورنتينا الحصول على مبلغ 27 مليون جنيه إسترليني من أجل بيع أمرابط إلى مانشستر يونايتد.

وينتهي عقد اللاعب المغربي مع فيورنتينا في صيف العام المقبل، وكان النصر فكّر في التعاقد معه لكن المفاوضات لم تتم.

يذكر أن سفيان تألق مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 في قطر، حيث احتل منتخب المغرب المركز الرابع.