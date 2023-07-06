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ناقشت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

سفيرة السعودية لدى فنلندا تقدم أوراق اعتمادها سفيرة غير مقيمة لدى إستونيا

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٩ مساءً
سفيرة السعودية لدى فنلندا تقدم أوراق اعتمادها سفيرة غير مقيمة لدى إستونيا
المواطن - واس

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قدّمت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فنلندا نسرين بنت حمد الشبل، أوراق اعتمادها سفيرة غير مقيمة لفخامة الرئيس ألار كاريس، رئيس جمهورية إستونيا.

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ونقلت السفيرة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لفخامة الرئيس الإستوني.
كما تم الحديث خلال اللقاء عن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

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