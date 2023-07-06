سفيرة السعودية لدى فنلندا تقدم أوراق اعتمادها سفيرة غير مقيمة لدى إستونيا

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قدّمت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فنلندا نسرين بنت حمد الشبل، أوراق اعتمادها سفيرة غير مقيمة لفخامة الرئيس ألار كاريس، رئيس جمهورية إستونيا.
ونقلت السفيرة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لفخامة الرئيس الإستوني.
كما تم الحديث خلال اللقاء عن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.