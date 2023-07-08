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بعد تعرض مواطنة لحادثة اعتداء ونشل في مدينة برشلونة

سفير السعودية في إسبانيا للمواطنين: لا ترتدوا مقتنيات ثمينة واحذروا الغرباء

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٦ مساءً
سفير السعودية في إسبانيا للمواطنين: لا ترتدوا مقتنيات ثمينة واحذروا الغرباء
المواطن - فريق التحرير

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أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا عزام بن عبدالكريم القين، أن السفارة السعودية في مدريد والقنصلية العامة في ملقا، وأعضاءهما يتشرفون بخدمة المواطنين والزائرين في إسبانيا، داعياً إياهم إلى التواصل مع السفارة عبر موقعها الرسمي لتسجيل جوازاتهم عند وصولهم.

احذروا الغرباء

وشدد السفير القين عبر حسابه في “تويتر”، على ضرورة اتخاذ المواطنين والزائرين في إسبانيا، الحيطة والحذر واليقظة في التعامل مع الغرباء، وعدم ارتداء مقتنيات ثمينة تلفت الانتباه، متمنيا لهم قضاء إجازة سعيدة في ربوع إسبانيا، داعياً الله أن يعز المملكة وأن يديم عليها الأمن والأمان، موضحاً أنهما نعمتان لا تقدران بثمن.

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حادثة اعتداء

وجاء تنبيه سفير السعودية في إسبانيا، تعليقاً على حادثة واجهها المواطن فيصل عبّاس، حيث تعرض لاعتداء ونشل في مدينة برشلونة بإسبانيا، بعد خروجه مرتدياً ساعةً ثمينة، حيث قال إنه تجاهل كل ما قرأه وسمعه “معتقدا أن الأمر مبالغ فيه. الحمد لله، كل ما في الأمر رضة بسيطة في المعصم، وكل ما أخذوه هو الساعة”.

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