سقوط بايدن وتعثره المتكرر يحرج الديمقراطيين أمام الناخبين

يناقش الديمقراطيون في الدوائر المغلقة، مسألة ترشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، وسط انتقادات لاذعة يواجهها الديمقراطيون بشأن تقدم عمر الرئيس وحوادث سقوطه المتكررة أمام الكاميرات.

حوادث محرجة وخطيرة لبايدن

وقال عضو ديمقراطي في الكونجرس لشبكة “إن بي سي نيوز”: إن الديمقراطيين بحاجة إلى أن يكونوا أكثر استجابة للمخاوف التي يشعر بها الناخبون بشأن عمر الرئيس بايدن حيث يواصل المساعدون إجراء تعديلات وأخذ الاحتياطات لتجنب الحوادث “المحرجة والخطيرة التي يواججها الرئيس أمام أعين الكاميرات”.

وقال العضو الديمقراطي في الكونجرس، رفض الكشف عن اسمه: “على الحزب الديمقراطي أن يتجاوب مع ما يقوله الناس عن بايدن ومخاوفهم التي تساورهم مع تقدم سنه”. وأضاف: “عدد الرسائل النصية التي تلقيتها بعد سقوط الرئيس كبير جدًّا”.

أخطاء بايدن

وأشار تقرير شبكة “إن بي سي” إلى أن الرئيس ارتكب خطأً كبيرًا جدًّا أثناء إلقاء الخطب، حيث كان يحمل بطاقات وأوراق مدون بها ملاحظات لتذكيره بالنقاط التي يريد طرحها في الاجتماعات.

وعندما واجه الرئيس بايدن ضغوطًا وأسئلة محرجة بشأن عمر، قال خلال مقابلة مع MSNBC: “أعرف أكثر من الغالبية العظمى من الناس. أنا أكثر خبرة من أي شخص سبق له أن ترشح لهذا المنصب، وأعتقد أنني أثبتت نفسي كرئيس نزيه وفعال أيضًا”.

آخر سقطات بايدن

ووقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في زلة لسان جديدة أثناء إلقائه الكلمة في ختام قمة حلف الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس خلال شهر يوليو الجاري، حيث لم يتمكن بايدن من تسمية عدد أعضاء الناتو بشكل صحيح.