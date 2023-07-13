سقوط سيارة عائلة سعودية في منحدر جبلي بتركيا

وثق مقطع فيديو متداول، سقوط سيارة عائلة سعودية في منحدر جبلي بمدينة طرابزون في تركيا.

حادث سقوط عائلة

ونشرت قناة “العربية”، الفيديو الذي وثقه أحد الأشخاص، مؤكدًا أنه لا يوجد إصابات جراء هذا الحادث ولله الحمد.

ونصح المواطنين هناك بعدم المجازفة والتصوير فوق المرتفعات أثناء القيادة.