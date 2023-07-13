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لم يسفر عن الحادث أي إصابات

سقوط سيارة عائلة سعودية في منحدر جبلي بتركيا

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٢ مساءً
سقوط سيارة عائلة سعودية في منحدر جبلي بتركيا
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، سقوط سيارة عائلة سعودية في منحدر جبلي بمدينة طرابزون في تركيا.

حادث سقوط عائلة

ونشرت قناة “العربية”، الفيديو الذي وثقه أحد الأشخاص، مؤكدًا أنه لا يوجد إصابات جراء هذا الحادث ولله الحمد.

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ونصح المواطنين هناك بعدم المجازفة والتصوير فوق المرتفعات أثناء القيادة.

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