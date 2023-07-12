سقوط شخص في بئر ارتوازية والمدني يتدخل

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، أن فرق المدني في المدينة المنورة تباشر حادث سقوط شخص في بئر ارتوازية.
وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: ” مدني المدينة المنورة يباشر حادث سقوط شخص في بئر ارتوازية”.
ونشرت صورة من موقع الحادث.