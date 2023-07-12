سقوط شخص في بئر ارتوازية والمدني يتدخل

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، أن فرق المدني في المدينة المنورة تباشر حادث سقوط شخص في بئر ارتوازية.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: ” مدني المدينة المنورة يباشر حادث سقوط شخص في بئر ارتوازية”.

ونشرت صورة من موقع الحادث.