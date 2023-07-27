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اشتعال جزيرة رودس لليوم العاشر على التوالي

سقوط قتلى وشلل مروري بسبب حرائق اليونان

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤١ مساءً
سقوط قتلى وشلل مروري بسبب حرائق اليونان
المواطن - فريق التحرير

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وصلت حرائق الغابات إلى ضواحي العاصمة اليونانية أثينا، الخميس، حيث تسببت الرياح القوية باندلاع النيران في أنحاء متفرقة من اليونان، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطرق السريعة وخدمات السكك الحديدية.

مقتل خمسة أشخاص

اشتعلت الحرائق في أجزاء من البلاد خلال ثلاث موجات حرارة متتالية خلال الأسبوعين الماضيين، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، من بينهم طيارا إطفاء وعملية إجلاء ضخمة للسياح من جزيرة رودس.

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شاركت مروحيات الإطفاء والأطقم الأرضية في ساعة مبكرة من صباح الخميس في عملية إخماد النيران في مدينة كيفيسيا شمال أثينا، والتي تم إخمادها في وقت قصير.

حريق هائل على جبهتين

بالقرب من مدينة فولوس بوسط البلاد، اندلع حريق هائل على جبهتين، ما أجبر السلطات على إغلاق جزء من أكثر الطرق السريعة ازدحامًا في اليونان لعدة ساعات، بينما تعطلت خدمات السكك الحديدية الوطنية التي تمر عبر المنطقة.

يواصل رجال الإطفاء جهودهم لإخماد ألسنة اللهب في جزيرة رودس لليوم العاشر على التوالي، بينما تحدثت تقارير عن اندلاع حرائق في جزيرة إيفيا.

حرائق غابات اليونان

كانت انبعاثات الكربون الناجمة عن حرائق الغابات لشهر يوليو في اليونان هي الأعلى بهامش ضخم، بلغ مجموعها أكثر من 1 ميغا طن متري وضعف الرقم القياسي السابق، منذ بدأ تسجيلها قبل 20 عامًا، وفقًا لخدمة كوبرنيكوس لمراقبة الغلاف الجوي التابعة لوكالة الاتحاد الأوروبي التي تحلل بيانات الأقمار الصناعية.

قال مارك بارينغتون، أحد كبار العلماء في الوكالة: “لسوء الحظ لم يكن الأمر مفاجئًا على الإطلاق، بالنظر إلى الأوضاع المناخية المتطرفة التي تشهدها المنطقة. تُظهر الكثافة المرصودة والانبعاثات المقدرة مدى ندرة الحرائق لشهر يوليو مقارنة ببيانات العشرين عامًا الماضية”.

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