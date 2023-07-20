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عقب فرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا

سقوط مسيرة أعلى أحد المراكز الصحية بموسكو

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٤ مساءً
سقوط مسيرة أعلى أحد المراكز الصحية بموسكو
المواطن - فريق التحرير

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سقطت مسيرة أعلى أحد المراكز الصحية في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

تمديد الإجراءات التقييدية

وفي وقت سابق أعلن المجلس الأوروبي، اليوم الخميس، تمديد الإجراءات التقييدية التي تستهدف قطاعات محددة من اقتصاد الاتحاد الروسي لمدة ستة أشهر، حتى 31 يناير 2024 بسبب الحرب على أوكرانيا.

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ووفقًا للمذكرة الصادرة بهذا الصدد والتي أذاعتها وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء فإن هذه العقوبات، التي تم فرضها لأول مرة في عام 2014 ردًّا على الإجراءات الروسية المزعزعة لاستقرار الوضع في أوكرانيا، تم توسيعها بشكل كبير منذ فبراير 2022، ردًّا على الهجوم العسكري الروسي ضد أوكرانيا.

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