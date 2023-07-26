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لجنة تحقيق تتابع أسباب الحادث

سقوط مقاتلة أثناء مهمة تدريبية بخميس مشيط واستشهاد طاقمها الجوي

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٢ مساءً
سقوط مقاتلة أثناء مهمة تدريبية بخميس مشيط واستشهاد طاقمها الجوي
المواطن - واس

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صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة (14:28) من مساء اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023م، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف-15 اس ايه) أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

وأوضح العميد المالكي، عن استشهاد طاقم الطائرة ـ رحمهما الله ـ، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

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واختتم العميد المالكي تصريحه، بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.

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