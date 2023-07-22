سقوط 4 قتلى وإصابات بانفجار مركز للتسوق في موسكو

أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين، اليوم السبت، عقب انفجار أنابيب تمر عبرها مياه ساخنة تصل لدرجة الغليان في مركز تجاري غربي العاصمة الروسية.

لقطات لانفجار موسكو

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن سوبيانين، قوله “إن بعض المصابين يعانون حروقًا، وإن أجهزة الطوارئ تعمل في مكان الحادث.

وأضاف سوبيانين “نقدم المساعدة الطبية لجميع الضحايا”.

وأظهرت لقطات مصورة المركز التجاري وهو مغمور بالمياه في موسكو.

قتلى وجرحى جراء انفجار أنبوب للماء الساخن داخل مركز تسوق في العاصمة الروسية موسكو#موسكو #روسيا pic.twitter.com/Q4MoRCBDMZ — RT Online (@RTonline_ar) July 22, 2023

انفجار مركز التسوق في موسكو

وافتُتح المركز التجاري المعروف باسم فريمينا جودا (المواسم) عام 2007 ويضم أكثر من 150 متجرًا.