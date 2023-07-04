Icon

مغادرة 1780 حاجًّا من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج إلى أوطانهم Icon اتصال مجهول يعيد شابًّا تائهًا لعائلته بعد 8 سنوات في أمريكا Icon تطهير المسجد النبوي بأكثر من 600 معدة يوميًّا Icon لقطات مروعة لطقس مميت وعاصفة رملية تجتاح الصين Icon سكان أذربيجان يغادرون منازلهم جراء زلزال قوي Icon الفريق اليحيى يقف على إنهاء إجراءات الحجاج المغادرين عبر ميناء جدة الإسلامي Icon زيادة وفيات الأمهات الأمريكيات بعد الولادة لأكثر من الضعف Icon مستخدمون يلجؤون لبدائل تويتر بعد التحديث الجديد Icon قصة أنس التركي من فقد حواسه إلى مبرمج Icon سبب غريب لغلاء أسعار تذاكر الطيران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
ضرب العاصمة بقوة 5.4 درجة

سكان أذربيجان يغادرون منازلهم جراء زلزال قوي

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٢ صباحاً
سكان أذربيجان يغادرون منازلهم جراء زلزال قوي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وقع زلزال في العاصمة الأذربيجانية باكو، مساء أمس الاثنين، وشعر السكان بهزة قوية.

زلزال

زلزال أذربيجان

وبدأ سكان العاصمة الأذربيجانية بمغادرة منازلهم بعد أن شعروا بهزات قوية جراء الزلزال.

قد يهمّك أيضاً
كوليبالي يكشف كيف أنقذه عرض الهلال من البقاء مع تشيلسي!

كوليبالي يكشف كيف أنقذه عرض الهلال من البقاء مع تشيلسي!

موعد فتح التقديم على كلية الملك فهد الأمنية

موعد فتح التقديم على كلية الملك فهد الأمنية

ووفقًا لعلماء الزلازل، وقع زلزال بقوة 5.4 درجة قبالة سواحل أذربيجان، وشعر به السكان في عدد من مناطق أذربيجان.

زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش ويثير القلق في تركيا
زلزال

وبحسب المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC)، وقع الزلزال في الساعة 23:01 بتوقيت موسكو، على بعد 46 كيلومترًا شمال شرق مدينة خاشماز، وكانت قوته 5.4 درجة، ورصد على عمق 35 كيلومترًا، ولا يوجد خطر تسونامي.

وفي وقت لاحق، كتبت وسائل الإعلام عن وقوع زلزال بقوة 5.7 درجة في بحر قزوين، وشعر السكان بهزات في كل من باكو ومناطق أخرى من أذربيجان.

وفي السياق نفسه، أفادت وزارة الطوارئ في داغستان أن السكان شعروا بزلزال وقع على بعد 100 كيلومتر من دربند.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدمام والأحساء تسجلان درجة الحرارة الأعلى بالشرقية
السعودية اليوم

الدمام والأحساء تسجلان درجة الحرارة الأعلى بالشرقية

السعودية اليوم
انطلاق الدورة الثانية من مهرجان الأفلام الأوروبية بالرياض
السعودية اليوم

انطلاق الدورة الثانية من مهرجان الأفلام الأوروبية...

السعودية اليوم
أهم الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة للقادمين من الداخل والخارج
السعودية اليوم

أهم الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة للقادمين...

السعودية اليوم
لا إقبال في السعودية على تشغيل المنازل بالطاقة الشمسية
السعودية اليوم

لا إقبال في السعودية على تشغيل المنازل...

السعودية اليوم
أمطار رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق

السعودية اليوم
طرفا الصراع في السودان يوافقان على هدنة أعلنتها السعودية وأمريكا
العالم

طرفا الصراع في السودان يوافقان على هدنة...

العالم
تنفيذ الحكم بحق قاتل القرهدي يعكس تطبيق العدالة الناجزة في السعودية
السعودية اليوم

تنفيذ الحكم بحق قاتل القرهدي يعكس تطبيق...

السعودية اليوم
جماهير الأهلي تطلب التعاقد مع حمدالله
الرياضة

جماهير الأهلي تطلب التعاقد مع حمدالله

الرياضة