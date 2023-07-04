سكان أذربيجان يغادرون منازلهم جراء زلزال قوي

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وقع زلزال في العاصمة الأذربيجانية باكو، مساء أمس الاثنين، وشعر السكان بهزة قوية.
وبدأ سكان العاصمة الأذربيجانية بمغادرة منازلهم بعد أن شعروا بهزات قوية جراء الزلزال.
ووفقًا لعلماء الزلازل، وقع زلزال بقوة 5.4 درجة قبالة سواحل أذربيجان، وشعر به السكان في عدد من مناطق أذربيجان.
وبحسب المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC)، وقع الزلزال في الساعة 23:01 بتوقيت موسكو، على بعد 46 كيلومترًا شمال شرق مدينة خاشماز، وكانت قوته 5.4 درجة، ورصد على عمق 35 كيلومترًا، ولا يوجد خطر تسونامي.
وفي وقت لاحق، كتبت وسائل الإعلام عن وقوع زلزال بقوة 5.7 درجة في بحر قزوين، وشعر السكان بهزات في كل من باكو ومناطق أخرى من أذربيجان.
وفي السياق نفسه، أفادت وزارة الطوارئ في داغستان أن السكان شعروا بزلزال وقع على بعد 100 كيلومتر من دربند.