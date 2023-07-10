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البنك المركزي السعودي أعلن الترخيص لشركة ضمانات

سكني: الاتفاق مع العديد من الممولين لإتاحة عدة خيارات

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
سكني: الاتفاق مع العديد من الممولين لإتاحة عدة خيارات
المواطن - فريق التحرير

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أكد برنامج الدعم السكني “سكني”، أنه تم الاتفاق مع العديد من الممولين لخدمة المستفيدين ولإتاحة عدة خيارات، مشيرًا إلى أنه يمكن التفاوض مع جميع الممولين واختيار الممول المناسب لك بحسب العروض المقدمة.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين، حيث قال السائل: لي 47 سنة وما ملكت بيت ولاعطوني بيت، مقدم على الإسكان من 15 سنة ولا شقت.

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إتاحة عدة خيارات

بدوره رد برنامج الدعم السكني “سكني” التابع لوزارة الإسكان، حيث قال: إنه تم الاتفاق مع العديد من الممولين لخدمة المستفيدين ولإتاحة عدة خيارات، ويمكنك التفاوض مع جميع الممولين واختيار الممول المناسب لك بحسب العروض المقدمة.

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، أمس، الترخيص للشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني “ضمانات”، وهي شركة مملوكة لصندوق التنمية العقاري؛ وتختص بمزاولة نشاط التأمين في فرعَي “التأمين العام” و”تأمين الحماية والادخار”.

مبادرة الضمان الإسكاني

وتأتي هذه المبادرة؛ إعمالًا لأهداف نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام البنك المركزي السعودي، بما يتوافق مع دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي في تعزيز الاستقرار المالي، وتنظيم أعمال التأمين في المملكة وحوكمتها، إضافةً إلى دعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

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