سكني توضح مميزات خدمة التسجيل في قائمة الانتظار

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كشف برنامج سكني عن مميزات توفرها خدمة التسجيل في قائمة الانتظار الخاصة بالمخططات السكنية.
وأضافت خدمة العناية بالمستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن “خدمة التسجيل في قائمة الانتظار تتيح للمستفيد معرفة توفر أي قطعة في المخطط لإكمال عملية الحجز، وتوقيع العقد الإلكتروني، وذلك بتنبيه المستفيد من خلال الإشعارات الإلكترونية”.
وفي وقت سابق، أعلن صندوق التنمية العقارية، إيداع 916 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر يونيو 2023، في إطار جهوده المتواصلة لدعم المستفيدين، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج السعودية 2030-.