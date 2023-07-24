سكني: مستفيدو البناء الذاتي يحصلون على الدفعة الإضافية بعد موافقة الجهة الممولة

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أوضح برنامج الدعم السكني –سكني- التابع لوزارة الإسكان، أنه بإمكان مستفيدي البناء الذاتي الحصول على الدفعة الإضافية بعد موافقة الجهة الممولة، والتقديم المستندات اللازمة.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث سأل أحد الأشخاص قائلًا: إن البنك الأهلي لا يقدم الدفعة الإضافية لمستفيدي البناء الذاتي أو إعادة تمويل عقاري.
بدوره، تفاعل برنامج سكني مع السائل، وأوضح أنه سعيًا لتوفير أنسب الحلول التمويلية لأهالينا المستفيدين، بإمكان مستفيدي البناء الذاتي الحصول على الدفعة الإضافية خلال فترة عقد التمويل بعد موافقة الجهة الممولة والتقديم المستندات اللازمة.
وفي وقت سابق، كشف برنامج سكني، الشروط والالتزامات المنطبقة على مستفيدي البناء الذاتي، والتي جاءت على النحو التالي:
1- الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء، وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.
2- الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.
3- سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم.
4- تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الأشغال.
مشعل
للأسف تورطنا مع البنك الاهلي هو الوحيد من البنوك اللي لم يقدم الدفعة الاضافيه
مبارك
نعمم البنك الاهلي لم يتيح منتج الدفعة الاضافية
محمد
نبي اتاحة الدفعه الاضافيه للبنك الاهلي
مساوةً بالبنوك الثانيه