سكني يتيح 6 آلاف قطعة أرض للأسر السعودية

كشف برنامج سكني عن إتاحة نحو 6 آلاف قطعة أرض للمستفيدين من البرنامج خلال النصف الأول من العام الجاري عبر موقع وتطبيق “سكني” في معظم مناطق السعودية، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 – عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير المنتجات السكنية المتعددة والحلول التمويلية المتنوعة للمستفيدين.

الأراضي بالمناطق

وبيّن “سكني” أن منطقة مكة المكرمة حظيت بـ 3982 قطعة أرض مجانية، إذ توزعت على مخططات (المروج 1826 قطعة أرض، والرفاه بواقع 424 قطعة أرض، والأزهار 1065 قطعة أرض، والياسمين 613 قطعة أرض)، إضافة إلى 54 قطعة أرض مجانية في محافظة رابغ.

وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الثانية بواقع 911 قطعة أرض مجانية، حيث توزعت على محافظات (الدوادمي 679 قطعة أرض، وعفيف 119 قطعة أرض، والمجمعة 53 قطعة أرض، والحريق 30 قطعة أرض، والأفلاج 30 قطعة أرض)، فيما أتاح البرنامج 224 قطعة أرض في المنطقة الشرقية، توزعت على محافظات (حفر الباطن 101 قطعة أرض، وقرية العليا 70 قطعة أرض، والأحساء 53 قطعة أرض)، إضافة إلى 61 قطعة أرض أتاحها البرنامج في محافظة الحناكية التابعة لمنطقة المدينة المنورة.

وأتاح البرنامج 168 قطعة أرض في منطقة القصيم، و161 قطعة أرض في محافظة طريف في منطقة الحدود الشمالية، و100 قطعة أرض في محافظة حبونا بمنطقة نجران، و182 قطعة أرض في محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف، و128 قطعة أرض في منطقة حائل توزعت على محافظات (موقق 65 قطعة أرض، وسميراء 40 قطعة أرض، والغزالة 23 قطعة أرض)، و40 قطعة أرض في جازان والباحة.

برامج ومنتجات سكني

وأكد برنامج سكني استمراره في طرح المزيد من الأراضي خلال الفترة المقبلة في مختلف مناطق المملكة عبر موقع وتطبيق “سكني”، والتي يمكن حجزها إلكترونياً بعد اختيار الأرض المناسبة وإصدار عقودها دون الحاجة لزيارة أحد فروع الوزارة، لافتاً إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم.