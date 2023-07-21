سكولز وتشافي يتفوقان على مودريتش

رد عدد كبير من جماهير الكرة السعودية عبر موقع “تويتر” على تساؤل طُرح بشأن الذي يستحق اللعب أساسيًّا بين الإنجليزي بول سكولز نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق والإسباني تشافي هيرنانديز نجم برشلونة الإسباني السابق والكرواتي لوكا مودريتش لاعب نادي ريال مدريد الإسباني.

واتفق الجميع رغم نجومية اللاعب الكرواتي لكن تشافي وسكولز أفضل منه ويستحقان اللعب أساسيين على حسابه.

وفي يونيو الماضي، أعلن نادي ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تجديد عقد مودريتش، ليستمر مع الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية موسم 2023/ 2024.

الأهلي رغب في ضم مودريتش

وارتبط أسم اللاعب الكرواتي بالانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم الجديد من بوابة النادي الأهلي، الذي قدم له عرضًا كبيرًا، ولكنه فضل البقاء مع المرينغي.

وانضم مودريتش إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في عام 2012، ولعب 11 موسمًا في صفوفه، خاض خلالها 488 مباراة، ونجح في التتويج بـ23 لقبًا، منهم؛ دوري أبطال أوروبا 5 مرات.

وتوج النجم الكرواتي بكأس العالم للأندية 5 مرات، وحصد كأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الإسباني 4 مرات لكل منهما، والدوري الإسباني لكرة القدم 3 مرات، وكأس ملك إسبانيا مرتين.