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سلامة للتأمين تربح 13.1 مليون ريال

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣١ صباحاً
سلامة للتأمين تربح 13.1 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 ( 3 أشهر)

أرباح سلامة للتأمين

وأوضحت شركة سلامة للتأمين التعاوني، في بيان لها على “تداول”، أنها حققت أرباحاً بقيمة 13.1 مليون ريال في الربع الأول من 2023م.

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وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 34.80 نقطة ليقفل عند مستوى 11466.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 193 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 90 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً

وكانت أسهم شركات جمجوم فارما، وملاذ للتأمين، و الأصيل، وسلامة، ورعاية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الإعادة السعودية، وبروج للتأمين، والسيف غاليري، وصدر، والنايفات الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 15.77% و3.21%.

فيما كانت أسهم شركات شمس، ومرنة، وجمجوم فارما، وصدر، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات جمجوم فارما، ومرنة، والراجحي، والموارد وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

السوق الموازية نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 298.51 نقطة ليقفل عند مستوى 27266.34 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 27 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر مليون س

 

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