سلطان بن سعود يشكر ولي العهد على تعزيته في الأميرة موضي

رفع صاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن محمد بن عبد العزيز نائب رئيس منظمه الإبل، شكره وتقديره للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تعزيته في صاحبة السموه الأميرة موضي بنت محمد بن سعود الكبير.

وقال الأمير سلطان بن سعود “أتقدم إلى مقام ولي العهد بالشكر والعرفان على تشريفه لنا وحضوره مقر العزاء”، مضيفًا أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رمز الوفاء وله من الدعاء بالتوفيق والسداد.

ولي العهد يقدم واجب العزاء

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد قدم العزاء لأبناء الأميرة موضي بنت محمد في قصر ضيافة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير.

وكان في استقباله صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير عبد العزيز بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير عبد الله بن سعود بن محمد.

وكان الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض قد تقدم جمعًا كبيرًا من المصلين للصلاة عليها في جامع الأمير تركي بن عبدالله في الرياض رحمها الله واسكنها فسيح جناته.