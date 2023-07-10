Icon

314 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى لدى شركة نيوم Icon السعودية نموذج عالمي مدهش لكيفية إدارة الأوطان Icon الأسرة خط الدفاع الأول في مواجهة الذئاب المنفردة وتعزيز أمن الوطن Icon ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات Icon رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة للمساء Icon مطارات الدمام تُحذر من حساب تويتر احتيالي Icon انخفاض أرباح “إكسترا” إلى 146 مليون ريال Icon 4 نقاط لبيع ماء زمزم بـ مطار الملك عبدالعزيز الدولي Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين Icon سماء غائمة ورياح نشطة على 4 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
طقس حار على أجزاء من وسط وشرق المملكة

سماء غائمة ورياح نشطة على 4 مناطق

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣١ صباحاً
سماء غائمة ورياح نشطة على 4 مناطق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة. في حين تكون السماء غائمة جزيئاً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان و عسير .

رياح نشطة وأتربة

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يشمل ذلك طريق الساحل ويمتد من محافظة الليث حتى منطقة جازان. ولا يزال الطقس حار على أجزاء من وسط و شرق المملكة.

قد يهمّك أيضاً
الداخلية السودانية تتهم قوات الدعم السريع بتهريب السجناء

الداخلية السودانية تتهم قوات الدعم السريع بتهريب السجناء

رسمياً.. ميتا تطلق تطبيق ثريدز المنافس لـ تويتر

رسمياً.. ميتا تطلق تطبيق ثريدز المنافس لـ تويتر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-42 كم/ساعة,وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف،وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى جنوبية غربية على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة,وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر,وحالة البحر خفيف الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف
السعودية اليوم

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف

السعودية اليوم
ترامب يوجه رسالة قاسية لشبكة سي إن إن
العالم

ترامب يوجه رسالة قاسية لشبكة سي إن...

العالم
سعود كاتب: ضعف الفضول في الإعلام يخلق جيلًا ضعيف الأداء والتأثير
السعودية اليوم

سعود كاتب: ضعف الفضول في الإعلام يخلق...

السعودية اليوم
ولي العهد لمنسوبي القطاعات العسكرية: التضحيات والبطولات للحفاظ على الأمن نهج سار عليه أبناء هذه البلاد منذ تأسيسها
أخبار رئيسية

ولي العهد لمنسوبي القطاعات العسكرية: التضحيات والبطولات...

أخبار رئيسية
إتاحة الحجز الإلكتروني لمواعيد ذبح الأضاحي
السعودية اليوم

إتاحة الحجز الإلكتروني لمواعيد ذبح الأضاحي

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى رعاية الطبية
وظائف

وظائف شاغرة لدى رعاية الطبية

وظائف
الإنترنت ضعيف في الداير ومطالب بالتحسين
السعودية اليوم

الإنترنت ضعيف في الداير ومطالب بالتحسين

السعودية اليوم
نجم الاتحاد مطلوب في الدوري البرازيلي
الرياضة

نجم الاتحاد مطلوب في الدوري البرازيلي

الرياضة