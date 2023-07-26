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ارتفع عدد المستخدمين النشطين إلى 397 مليونًا

سناب شات تقلص صافي خسارتها بنسبة 11%

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٢ صباحاً
سناب شات تقلص صافي خسارتها بنسبة 11%
المواطن - فريق التحرير

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كشفت “سناب شات” عن نتائج الربع الثاني، حيث ارتفع عدد المستخدمون النشطون إلى 397 مليون مستخدم مقابل توقعات بـ 394.9 مليون مستخدم.

تقليص الخسائر

وتمكنت الشركة من تقليص صافي خسارتها بنسبة 11% على أساس سنوي إلى 377.3 مليون دولار في الربع الثاني.

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وبلغت إيرادات سناب شات 1.07 مليار دولار مقابل توقعات بـ 1.05 مليار دولار.

فيما بلغت خسارة السهم 2% مقابل توقعات بخسارة 4%.

إجمالي المبيعات

وانخفض إجمالي المبيعات في الربع الثاني بنسبة 4% من 1.11 مليار دولار في العام السابق خلال نفس الفترة.

وبلغ متوسط العائد لكل مستخدم 2.69 دولار مقابل توقعات بـ 2.68 دولار متوقع.

كما أصدرت سناب توجيهات الربع الثالث وتأمل في الوصول إلى المستخدمين النشطين يوميًّا إلى ما بين 405 ملايين و406 ملايين. وتتوقع ما بين 1.07 مليار دولار و1.13 مليار دولار.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة سناب، إيفان شبيجل: “متحمسون للتقدم الذي أحرزناه في زيادة عائد الاستثمار لشركائنا الإعلانيين، وتنمية مجتمعنا إلى 397 مليون مستخدم نشط يوميًّا، والوصول إلى أكثر من 4 ملايين مشترك”.

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