سهم السعودية للتموين يقفز 9.8% بعد توقيع عقدين بـ 9 مليارات ريال

قفز سهم شركة الخطوط السعودية للتموين – “التموين”،اليوم الثلاثاء، بنسبة 9.8% عند سعر 111.6 ريال، متصدراً الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بحلول الساعة 10:42 بتوقيت الرياض.

ووفقا لبيان منصة “تداول” تصدر السهم قيم التداولات بنحو 114.34 مليون ريال، عبر التداول على نحو 1.02 مليون سهم، وذلك بعد إعلان الشركة أمس عن إبرام عقدين مع شركة البحر الأحمر الدولية بقيمة إجمالية تبلغ 9 مليارات ريال.

توقيع عقدين

ووقعت “السعودية للتموين” العقد الأول بنظام الـBOT لإنشاء مغسلة مركزية للفنادق والمنتجعات، حيث تبلغ قيمة العقد 2.7 مليار ريال فيما تبلغ مدته 20 عاما.

وتتوقع “الخطوط السعودية للتموين” أن يؤثر هذا العقد بشكل إيجابي على نتائجها المالية اعتباراً من الربع الثالث من العام 2025.

أما العقد الثاني فهو بنظام الـBOT أيضا وذلك لإنتاج الوجبات الغذائية وتموينها لموظفي المؤسسات الفندقية والمنتجعات السياحية، إذ تبلغ قيمة العقد 6.3 مليار ريال فيما تبلغ مدته 20 عاما.

وتتوقع الشركة أن يؤثر هذا العقد بشكل إيجابي على نتائجها المالية اعتباراً من الربع الثالث من العام 2025.