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سوق الأسهم ينهي أولى تعاملات الأسبوع مرتفعًا

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٥ مساءً
سوق الأسهم ينهي أولى تعاملات الأسبوع مرتفعًا
المواطن - فريق التحرير

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أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأحد باللون الأخضر مرتفعًا 34 نقطة عند 11493 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

وارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم بنسبة 0.3% بمكاسب بلغت 34.93 نقطة، صعد بها إلى مستوى 11,493.91 نقطة.

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