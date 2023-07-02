سوق الأسهم ينهي أولى تعاملات الأسبوع مرتفعًا

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أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأحد باللون الأخضر مرتفعًا 34 نقطة عند 11493 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.