سيتفن جيرارد يسعى لضم كوتينيو

يأمل المدير الفني الجديد لنادي الاتفاق، الإنجليزي ستيفن جيرارد، في ضم أكثر من صفقة مميزة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وفي المقدمة؛ النجم البرازيلي فيليب كوتينيو.

ستيفن جيرارد يقود الاتفاق

وكان نادي الاتفاق قد أعلن مؤخرًا، عن تعاقده رسميًّا مع ستيفن جيرارد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025، على أن يتسلم مهام عمله مع انطلاق المعسكر الخارجي، ويسعى للتعاقد مع صفقات قوية.

جيرارد يستهدف ضم كوتينيو

وأكد الصحافي أكرم كونور، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن نادي الاتفاق يريد التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا، كوتينيو صاحب الـ31 عامًا، بناء على رغبة ستيفن جيرارد.

ولا يُعد الاتفاق هو النادي الوحيد الذي يرغب في ضم كوتينيو، حيث أكدت تقارير أن بشكتاش التركي يسعى للتعاقد مع النجم البرازيلي على سبيل الإعارة، مع وضع بند في عقده يسمح بشرائه نهائيًا مقابل 8 ملايين يورو.

ويمتد تعاقد كوتينيو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا حتى عام 2026، إلا أنه يسعى للرحيل هذا الصيف، لابتعاده عن التشكيلة الأساسية مع أوناي إيمري، بالإضافة إلى تعرضه لإصابات عديدة.

وشارك النجم البرازيلي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا في 22 مباراة فقط بجميع البطولات خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، واكتفى بتسجيل هدف واحد، ولم يُقدم أي تمريرة حاسمة.