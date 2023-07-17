سيرجيو بوسكيتس: متحمس لخوض تجربتي الجديدة

أعرب النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس، عن سعادته بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي، مبديًا تحمسه الشديد لخوض هذه التجربة.

تعليق سيرجيو بوسكيتس

وعلق سيرجيو بوسكيتس في بيان رسمي، قائلًا: “إنها فرصة خاصة ومثيرة. أنا متحمس للغاية لخوضها. لدي رغبة كبيرة لبدء هذه الخطوة التالية في مسيرتي مع إنتر ميامي”.

وتابع المدافع الإسباني: “لقد أبهرني النادي عندما جئت مع برشلونة من قبل في فترة إعداد الموسم الماضي، وأنا سعيد حاليًا، ومستعد لتمثيل هذا النادي. أتمنى جلب النجاح الذي يحارب من أجله هذا النادي الطموح”.

التوقيع مع إنتر ميامي

ووقع سيرجيو بوسكيتس صاحب الـ35 عامًا، عقود انضمامه إلى إنتر ميامي رسميًا بالأمس، في صفقة انتقال حر، وذلك بعد انتهاء عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، ليجاور الأرجنتيني ليونيل ميسي مجددًا.

وسينتهي عقد سيرجيو بوسكيتس مع الفريق الأمريكي بنهاية منافسات موسم 2025 من الدوري الأمريكي لكرة القدم، أي أنه سيستمر في صفوفه لمدة عامين ونصف، حيث إن نصف موسم 2023 قد تم لعبه بالفعل.

ومن المقرر أن يتم تقديم سيرجيو بوسكيتس في حدث ضخم، مساء اليوم الأحد، على ملعب DRV PNK Stadium، كما سيتم أيضًا تقديم نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، ليونيل ميسي.

وتُشير التوقعات إلى ظهور ميسي وبوسكيتس للمرة الأولى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي خلال مباراة كروز أزول المكسيكي، يوم 21 يوليو الجاري، ضمن منافسات بطولة Leagues Cup.