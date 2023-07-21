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سيرجي سافيتش يكشف كيف انتقل إلى الهلال

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٦ مساءً
سيرجي سافيتش يكشف كيف انتقل إلى الهلال
المواطن - فريق التحرير

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كشف الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، نجم الهلال الجديد، كيفية انتقاله إلى أزرق الرياض، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتحدث النجم الصربي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لـ أزرق الرياض قائلًا: “كنت في إجازة في الشاطئ، وأكد وكيل أعمالي أن هناك عرضًا من أزرق الرياض للذهاب إلى السعودية، أحببت التغيير واخترت النادي وعائلتي سعدت باختياري”.

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تعليق سيرجي سافيتش

وأضاف النجم الصربي: “أعرف النادي جيدًا منذ عامين، وأتمنى تقديم أداء مميز للجماهير”.

يذكر أن أزرق الرياض نجح في ضم كل من اللاعب الصربي من لاتسيو الإيطالي والسنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي الإنجليزي والبرتغالي روبن نيفيز.

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