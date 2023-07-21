سيرخيو راموس يرفض الدوري البرازيلي ويرسل رسالة لـ الأهلي والنصر

كشفت تقارير إعلامية أن المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق رفض الانتقال لأحد أندية الدوري البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب ما ذكرته منصة Torcedores البرازيلية فإن نجم ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان سابقًا رفض الانضمام لنادي فلامنجو البرازيلي كون عائلته لا تريد العيش في البرازيل.

جدير بالذكر أن اللاعب الإسباني صاحب الـ 37 عامًا يدرس حاليًّا عرضين من الأهلي والنصر في دوري روشن بجانب عرض من ناد أمريكي آخر.

وفي وقت سابق، أكد الخبير في انتقالات اللاعبين بأوروبا، فابريزيو رومانو، أن سيرخيو راموس يملك عرضًا رسميًّا؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي هذا الصيف، ليكون خيارًا آخر أمامه.

عرض الأهلي للتعاقد مع راموس

وأضاف فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن هناك ناديين من دوري روشن السعودي يسعيان للتعاقد مع راموس، والقرار الآن في يده هو وعائلته.

وكان اسم المدافع الإسباني قد ارتبط بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الموسم الرياضي الجديد، خاصة بعدما وضع علامة إعجاب على منشور عبر موقع “إنستجرام” يُشير لانضمامه للراقي.

وأشارت التقارير إلى أن النادي الأهلي، قدم عرضًا رسميًّا لراموس صاحب الـ37 عامًا، للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم مقابل 20 مليون دولار في الموسم الرياضي الواحد، إلا أنه لم يحسم موقفه حتى الآن.