Icon

حالة شفاء جديدة من الإيدز Icon أهالي نجران يستقبلون محمد عبده بالطبول والورود Icon السعودية تستضيف أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023 Icon سيرخيو راموس يرفض الدوري البرازيلي ويرسل رسالة لـ الأهلي والنصر Icon عراك بالأيدي بين وزير لبناني سابق وإعلامي على الهواء Icon استمرار الطقس الحار والأحساء الأعلى بـ 49 درجة مئوية Icon الإضرابات تطال المستشفيات والقطارات في بريطانيا Icon المنتخب السعودي يحتل المركز الـ 54 عالميًّا Icon النصر يختتم معسكره في البرتغال بالخسارة برباعية أمام بنفيكا Icon الرئيس الروسي يطلق أول شحنة من خط إنتاج أركتيك للغاز الطبيعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
كذلك أحد أندية الدوري الأمريكي تهتم بالتعاقد معه

سيرخيو راموس يرفض الدوري البرازيلي ويرسل رسالة لـ الأهلي والنصر

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٣ صباحاً
سيرخيو راموس يرفض الدوري البرازيلي ويرسل رسالة لـ الأهلي والنصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير إعلامية أن المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق رفض الانتقال لأحد أندية الدوري البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب ما ذكرته منصة Torcedores البرازيلية فإن نجم ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان سابقًا رفض الانضمام لنادي فلامنجو البرازيلي كون عائلته لا تريد العيش في البرازيل.

قد يهمّك أيضاً
%2.3 ارتفاعًا في مناولة الحاويات بميناء الملك عبدالله

%2.3 ارتفاعًا في مناولة الحاويات بميناء الملك عبدالله

أداة جديدة من غوغل لمساعدة الصحافيين

أداة جديدة من غوغل لمساعدة الصحافيين

جدير بالذكر أن اللاعب الإسباني صاحب الـ 37 عامًا يدرس حاليًّا عرضين من الأهلي والنصر في دوري روشن بجانب عرض من ناد أمريكي آخر.

وفي وقت سابق، أكد الخبير في انتقالات اللاعبين بأوروبا، فابريزيو رومانو، أن سيرخيو راموس يملك عرضًا رسميًّا؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي هذا الصيف، ليكون خيارًا آخر أمامه.

عرض الأهلي للتعاقد مع راموس

وأضاف فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن هناك ناديين من دوري روشن السعودي يسعيان للتعاقد مع راموس، والقرار الآن في يده هو وعائلته.

وكان اسم المدافع الإسباني قد ارتبط بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الموسم الرياضي الجديد، خاصة بعدما وضع علامة إعجاب على منشور عبر موقع “إنستجرام” يُشير لانضمامه للراقي.

وأشارت التقارير إلى أن النادي الأهلي، قدم عرضًا رسميًّا لراموس صاحب الـ37 عامًا، للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم مقابل 20 مليون دولار في الموسم الرياضي الواحد، إلا أنه لم يحسم موقفه حتى الآن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة تتويج الملك تشارلز للمرة الثانية
العالم

لحظة تتويج الملك تشارلز للمرة الثانية

العالم
تاليسكا عن كريستيانو رونالدو: نيمار أفضل منه ولم أنبهر عند وصوله لـ النصر !
الرياضة

تاليسكا عن كريستيانو رونالدو: نيمار أفضل منه...

الرياضة
الاتحاد يعتزم تقديم شكوى بسبب جدول مبارياته في الدوري السعودي
الرياضة

الاتحاد يعتزم تقديم شكوى بسبب جدول مبارياته...

الرياضة
جهود متواصلة للدفاع المدني لتسهيل رحلة الحجاج
السعودية اليوم

جهود متواصلة للدفاع المدني لتسهيل رحلة الحجاج

السعودية اليوم
معادن تقلص مديونيتها عبر السداد المبكر لـ 3 مليارات ريال
السعودية اليوم

معادن تقلص مديونيتها عبر السداد المبكر لـ...

السعودية اليوم
تطبيق تجزئة القيمة الاسمية لـ 4 أسهم سعودية
السوق

تطبيق تجزئة القيمة الاسمية لـ 4 أسهم...

السوق
لقطات توثق انطلاق التلسكوب يوكليد بمهمة كشف الغموض
تكنولوجيا

لقطات توثق انطلاق التلسكوب يوكليد بمهمة كشف...

تكنولوجيا
الهلال يُفضل ميتروفيتش على لوكاكو
آخر الاخبار

الهلال يُفضل ميتروفيتش على لوكاكو

آخر الاخبار