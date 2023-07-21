حالة شفاء جديدة من الإيدز أهالي نجران يستقبلون محمد عبده بالطبول والورود السعودية تستضيف أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023 سيرخيو راموس يرفض الدوري البرازيلي ويرسل رسالة لـ الأهلي والنصر عراك بالأيدي بين وزير لبناني سابق وإعلامي على الهواء استمرار الطقس الحار والأحساء الأعلى بـ 49 درجة مئوية الإضرابات تطال المستشفيات والقطارات في بريطانيا المنتخب السعودي يحتل المركز الـ 54 عالميًّا النصر يختتم معسكره في البرتغال بالخسارة برباعية أمام بنفيكا الرئيس الروسي يطلق أول شحنة من خط إنتاج أركتيك للغاز الطبيعي
كشفت تقارير إعلامية أن المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق رفض الانتقال لأحد أندية الدوري البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وبحسب ما ذكرته منصة Torcedores البرازيلية فإن نجم ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان سابقًا رفض الانضمام لنادي فلامنجو البرازيلي كون عائلته لا تريد العيش في البرازيل.
جدير بالذكر أن اللاعب الإسباني صاحب الـ 37 عامًا يدرس حاليًّا عرضين من الأهلي والنصر في دوري روشن بجانب عرض من ناد أمريكي آخر.
وفي وقت سابق، أكد الخبير في انتقالات اللاعبين بأوروبا، فابريزيو رومانو، أن سيرخيو راموس يملك عرضًا رسميًّا؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي هذا الصيف، ليكون خيارًا آخر أمامه.
وأضاف فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن هناك ناديين من دوري روشن السعودي يسعيان للتعاقد مع راموس، والقرار الآن في يده هو وعائلته.
وكان اسم المدافع الإسباني قد ارتبط بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الموسم الرياضي الجديد، خاصة بعدما وضع علامة إعجاب على منشور عبر موقع “إنستجرام” يُشير لانضمامه للراقي.
وأشارت التقارير إلى أن النادي الأهلي، قدم عرضًا رسميًّا لراموس صاحب الـ37 عامًا، للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم مقابل 20 مليون دولار في الموسم الرياضي الواحد، إلا أنه لم يحسم موقفه حتى الآن.