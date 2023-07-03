سيف راعيًا لنادي الاتحاد لـ3 سنوات

وقع نادي الاتحاد والشركة الوطنية للخدمات الأمنية “سيف” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم الاثنين، عقد رعاية الشركة للنادي لمدة 3 سنوات.

سيف ترعى نادي الاتحاد

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من توقيع عقد الرعاية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تشمل حقوقًا تجارية وتسويقية متبادلة بين الطرفين.

وتأتي هذه الاتفاقية لتجسد تكامل القطاع الأمني مع الرياضي بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، كما ستُساهم في دعم كلا الطرفين للارتقاء بالقطاعين، ومواصلة مسيرة النجاح وتوفير فرصة فريدة لإثراء التواصل مع الجماهير والمستفيدين.

سعادة بعقد الرعاية الجديد

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، عبدالوهاب بن أحمد عابد: “نحن نفخر برعاية شركة سيف، كونها الشريك الموثوق في السعودية للقطاع الأمني الخاص؛ لتُعزز دعمها للقطاع الرياضي ومبادرة جودة الحياة، بما يتوافق مع أهدافنا وقيمنا، ونتطلع أن تحقق هذه الرعاية المزيد من النجاحات”.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الأمنية، تركي بن معتوق الثنيان: “سعداء برعاية نادي الاتحاد ودعم نجاحه المستمر في القطاع الرياضي، وكشركة أمنية تهدف إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات مبادرة جود الحياة، ومنها؛ دعم القطاع الرياضي في السعودية بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “ونرى بأن هذه الرعاية تأتي كوسيلة فعالة لدعم ناد متميز، والرفع من جودة حياة الجماهير، والتي تأتي استمرارًا لمبادرات شركة سيف في دعم ورعاية الأنشطة الرياضية على مستوى السعودية ودعم المبادرات الوطنية”.