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بعد ارتباط اسمه بالانتقال لنادي النصر

سيف زاهر: محمد الشناوي لن يغادر الأهلي المصري

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٦ صباحاً
سيف زاهر: محمد الشناوي لن يغادر الأهلي المصري
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية مصرية أن الحارس المصري محمد الشناوي لن يغادر الأهلي المصري خلال الفترة المقبلة.

وقال الإعلامي المصري سيف زاهر مقدم برنامج ملعب On Time على قناة On Time Sports المصرية: إن المدرب السويسري مارسيل كولر رفض وبقوة رحيل الشناوي عن صفوف النادي الأهلي؛ كونه لا يستطيع إيجاد بديل له في الفترة الحالية.

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عرض رسمي من النصر لضم محمد الشناوي

وأكدت تقارير خلال الأيام الماضية، أن نادي النصر تقدم بعرض رسمي من أجل ضم محمد الشناوي هذا الصيف، وعلق الإعلامي أحمد شوبير على هذه الأنباء، قائلًا: “لا يوجد عروض رسمية للحارس حتى الآن”.

محمد الشناوي حارس الأهلي المصري

وأضاف عبر برنامجه بإذاعة “أون سبورت إف إم”: “قد يكون المسؤولون في النصر يفكرون في ضم الشناوي، لأنهم طلبوا التعاقد معه رسميًّا الموسم الماضي، لكن الأهلي رفض في ظل الارتباط بالمباريات الإفريقية والمحلية”.

وأكدت تقارير مؤخرًا أن نادي النصر يرغب في ضم حارس مرمى مميز هذا الصيف، نظرًا لرغبة الإدارة في فسخ التعاقد مع الكولومبي دافيد أوسبينا قبل انطلاق الموسم الجديد، لحاجته للخضوع لعملية أخرى، وسيبتعد عن الملاعب لفترة طويلة.

 

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