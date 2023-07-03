رطب المدينة المنورة يزين الأسواق قواعد تويتر الجديدة مؤقتة وماسك لن يجازف بخسارة المستخدمين رصد مخالفات عرض وبيع أضاحٍ مريضة وهزيلة في الأسواق السعودية سيف زاهر: محمد الشناوي لن يغادر الأهلي المصري بداية أكبر إضرابات الفنادق في تاريخ أمريكا الحديث أكبر تمساح في العالم يذهل العلماء بعد تجاوز عمره الـ 120 برشلونة يبحث التخلص من لاعب آخر بعد رحيل صامويل أومتيتي إطلاق نار عشوائي في بالتيمور الأمريكية ومصرع وإصابة 30 شخصًا لقطات جوية لـ وادي لجب جنة الصحراء السعودية السعودية تشارك في قمة الشركات الناشئة بمجموعة العشرين اليوم
كشفت تقارير إعلامية مصرية أن الحارس المصري محمد الشناوي لن يغادر الأهلي المصري خلال الفترة المقبلة.
وقال الإعلامي المصري سيف زاهر مقدم برنامج ملعب On Time على قناة On Time Sports المصرية: إن المدرب السويسري مارسيل كولر رفض وبقوة رحيل الشناوي عن صفوف النادي الأهلي؛ كونه لا يستطيع إيجاد بديل له في الفترة الحالية.
وأكدت تقارير خلال الأيام الماضية، أن نادي النصر تقدم بعرض رسمي من أجل ضم محمد الشناوي هذا الصيف، وعلق الإعلامي أحمد شوبير على هذه الأنباء، قائلًا: “لا يوجد عروض رسمية للحارس حتى الآن”.
وأضاف عبر برنامجه بإذاعة “أون سبورت إف إم”: “قد يكون المسؤولون في النصر يفكرون في ضم الشناوي، لأنهم طلبوا التعاقد معه رسميًّا الموسم الماضي، لكن الأهلي رفض في ظل الارتباط بالمباريات الإفريقية والمحلية”.
وأكدت تقارير مؤخرًا أن نادي النصر يرغب في ضم حارس مرمى مميز هذا الصيف، نظرًا لرغبة الإدارة في فسخ التعاقد مع الكولومبي دافيد أوسبينا قبل انطلاق الموسم الجديد، لحاجته للخضوع لعملية أخرى، وسيبتعد عن الملاعب لفترة طويلة.
💣💣💣"قنبلة كبيرة يترقبها ملايين من جماهير الأهلي".. سيف زاهر يفجر مفاجآت حول موقف محمد الشناوي من الرحيل عن الأهلي ويعلنها صريحة 💥💥#ملعب_ONTime pic.twitter.com/O0WJNtH4kF
— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 2, 2023