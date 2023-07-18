سيلتا فيغو يهزم النصر بخماسية وديًّا

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حقق فريق سيلتا فيغو الإسباني فوزًا كبيرًا على النصر بخماسية دون رد، وذلك في إطار مباراة ودية أُقيمت بين الفريقين في البرتغال في إطار التحضيرات للموسم الجديد.
وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني سجل الفريق الإسباني خمسة أهداف عبر كل من جايل ألونسو وجورجين لارسن هاتريك وميجيل رودريغيز في الدقائق الـ 56 والـ62 والـسبعين والـ 73 والـ 75.
وكان المدرب البرتغالي لويس كاسترو كشف عن تشكيل العالمي لمواجهة الفريق الإسباني، حيث جاء التشكيل مكونًا من: “نواف العقيدي في حراسة المرمى، سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالإله العمري، جيسلان كونان، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، خالد الغنام، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو”.
سيلتا فيجو يسجل الهدف الأول في شباك #النصر #المواطن_الرياضي #النصر_سيلتا_فيقو pic.twitter.com/2YNcKnGKwl
— المواطن الرياضي (@Almowaten_sport) July 17, 2023
سيلتا فيغو يضيف الهدف الثاني#المواطن_الرياضي pic.twitter.com/oyiwLxowQT
— المواطن الرياضي (@Almowaten_sport) July 17, 2023
ثالث أهداف سيلتا فيغو في شباك #النصر #المواطن_الرياضي pic.twitter.com/r3mClMYgFW
— المواطن الرياضي (@Almowaten_sport) July 17, 2023
سيلتا فيغو يضيف الهدف الرابع #المواطن_الرياضي pic.twitter.com/tHesPp3b5C
— المواطن الرياضي (@Almowaten_sport) July 17, 2023
الهدف الخامس والأخير من سيلتا فيغو في شباك النصر#المواطن_الرياضي pic.twitter.com/8pv28h1lqX
— المواطن الرياضي (@Almowaten_sport) July 17, 2023