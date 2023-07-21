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استنكرت وأدانت بشدة حرق نسخ من القرآن الكريم

شؤون الحرمين: تدنيس كتاب الله استفزاز لمشاعر المسلمين وتأجيج للكراهية

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٦ مساءً
شؤون الحرمين: تدنيس كتاب الله استفزاز لمشاعر المسلمين وتأجيج للكراهية
المواطن - فريق التحرير

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أدانت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين التصرفات المشينة والهمجية المتكررة وغير المسؤولة من قبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسميّة التي تخولهم من حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم، في تصرف يُعد استفزازًا ممنهجًا لمشاعر الملايين من المسلمين حول العالم، مشيرة إلى أن هذه الممارسات الاستفزازيةّ لن تزيد المسلمين إلا تمسكًا بالقرآن الكريم واستعصامًا به.

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تأجيج الكراهية

واستنكرت الرئاسة العامة بقوة الخطوة السافرة والاستفزازية الجديدة التي تكررت مع الأسف بحرق نسخ من القرآن الكريم خلال الآونة الأخيرة بدعوى حرية التعبير، دون وجود رد فعل واضح تجاه إيقاف هذه الممارسات كونه يُسهم في تأجيج الكراهية والصراع بين أتباع الأديان.

أعمال عبثية

وشدد البيان الصادر عن الرئاسة على أن تلك الأعمال العبثية والتصرفات الهمجية تعد أعمالًا استفزازية لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، ولا تمس بكرامة وقدسية القرآن الكريم الذي حفظه الله سبحانه وأعلى شأنه ومكانته، قال تعالى: “إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون”.

نشر قيم التسامح والتعايش

ودعت الرئاسة إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف، مطالبة السويد سرعة اتخاذ الإجراءات الفورية لوقف الأعمال المشينة المخالفة لتعاليم الأديان وكافة والقوانين والأعراف الدولية، مؤكدةً رفض القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان، وتحد من الحوار بين الشعوب.

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