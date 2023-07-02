Icon

حجوزات الروضة الشريفة حسب الطاقة التشغيلية عبر موقع نسك Icon 30 مليون يورو قد تُقرب بوفون من دوري روشن Icon العظية والحناء موضة تنفرد بها نساء جازان في الأعياد Icon إنجازات ميسي تُقربه من جائزة الكرة الذهبية 2023 Icon شؤون الحرمين تواصل توزيع المظلات الشمسية على الحجاج Icon تمكين المبدعين ورواد الأعمال من تقديم الخدمات للحجاج عبر 4 مسارات Icon إتلاف 15 طنًا من الملابس الجاهزة و400 كجم من المواد الغذائية بجدة Icon أرقام الهلال مع خورخي خيسوس في ولايته الأولى Icon الوسط الرياضي ينعى طلال بن منصور رئيس الاتحاد الأسبق Icon النصر يستهدف ضم دي خيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لأداء المناسك بكل يسر وراحة

شؤون الحرمين تواصل توزيع المظلات الشمسية على الحجاج

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٧ مساءً
شؤون الحرمين تواصل توزيع المظلات الشمسية على الحجاج
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

قامت الرئاسة العامة للشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بتوزيع مظلات شمسية للحجاج والمعتمرين داخل المسجد الحرام بالرواق السعودي المؤدي إلى صحن الطواف، وفق منظومة متكاملة من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وراحة وطمأنينة.

الوقاية من الشمس

وأكد مساعد الوكيل الرئيس العام ومدير عام الإدارة العامة للشؤون التوجية والإرشاد إبراهيم بن محمد شيبة، أن الإدارة العامة الشؤون التوجية والإرشاد حرصت منذ وقت مبكر لتوفير المظلات الشمسية وتوزيعها على المعتمرين في صحن الطواف للوقاية من حرارة الشمس وتمكنهم من أداء مناسكم بكل يسر وسهولة.

قد يهمّك أيضاً
وصول أولى طلائع الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة

وصول أولى طلائع الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة

برنامج دعوي بمسجد الخيف في مشعر منى خلال أيام الحج

برنامج دعوي بمسجد الخيف في مشعر منى خلال أيام الحج

وأشار إلى أن ذلك ضمن حملة الرئاسة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا” والتي يتم من خلالها تقديم الخدمات التي تسهل على قاصدي بيت الله الحرام ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وفق منظومة خدمات متكاملة وفق تطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله في خدمة الحرمين الشريفين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الخارجية الأمريكي في الصين الأسبوع المقبل
العالم

وزير الخارجية الأمريكي في الصين الأسبوع المقبل

العالم
توضيح من التأمينات بشأن عودة صاحب المعاش للعمل
السعودية اليوم

توضيح من التأمينات بشأن عودة صاحب المعاش...

السعودية اليوم
تحديث واتس آب يصل أخيرًا لمنع مكالمات المتطفلين
تكنولوجيا

تحديث واتس آب يصل أخيرًا لمنع مكالمات...

تكنولوجيا
20 مليون يورو تُقرب ياسين بونو من النصر
آخر الاخبار

20 مليون يورو تُقرب ياسين بونو من...

آخر الاخبار
متحدث الصحة: وضع الحجاج مطمئن ونوصي باستخدام المظلات
السعودية اليوم

متحدث الصحة: وضع الحجاج مطمئن ونوصي باستخدام...

السعودية اليوم
“إم آي إس” توقع عقداً مع “البلدية والإسكان” بـ 83 مليون ريال
السوق

“إم آي إس” توقع عقداً مع “البلدية...

السوق
العربية للأنابيب تفوز بعقد توريد بقيمة 27 مليون ريال من أرامكو
السوق

العربية للأنابيب تفوز بعقد توريد بقيمة 27...

السوق
كانتي يوافق على عرض الاتحاد
الرياضة

كانتي يوافق على عرض الاتحاد

الرياضة