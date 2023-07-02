شؤون الحرمين تواصل توزيع المظلات الشمسية على الحجاج

قامت الرئاسة العامة للشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بتوزيع مظلات شمسية للحجاج والمعتمرين داخل المسجد الحرام بالرواق السعودي المؤدي إلى صحن الطواف، وفق منظومة متكاملة من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وراحة وطمأنينة.

الوقاية من الشمس

وأكد مساعد الوكيل الرئيس العام ومدير عام الإدارة العامة للشؤون التوجية والإرشاد إبراهيم بن محمد شيبة، أن الإدارة العامة الشؤون التوجية والإرشاد حرصت منذ وقت مبكر لتوفير المظلات الشمسية وتوزيعها على المعتمرين في صحن الطواف للوقاية من حرارة الشمس وتمكنهم من أداء مناسكم بكل يسر وسهولة.

وأشار إلى أن ذلك ضمن حملة الرئاسة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا” والتي يتم من خلالها تقديم الخدمات التي تسهل على قاصدي بيت الله الحرام ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وفق منظومة خدمات متكاملة وفق تطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله في خدمة الحرمين الشريفين.