Icon

تطور جديد يُعطل انتقال ساديو ماني إلى النصر Icon أمريكا ترفع أسعار البنزين لأعلى مستوى منذ 8 أشهر Icon مرض غامض يصيب بالشلل والوفاة في البيرو Icon لا أهداف في مباراة الهلال وأهلي طرابلس Icon جامعة حائل تعلن النتائج المبدئية لقبول خريجي المرحلة الثانوية Icon ضبط مواطن أنشأ قناة إلكترونية لنشر مقاطع للأطفال خادشة للحياء Icon ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي Icon سر مقولة إذا دخل المرزم شد المحزم Icon معلومات عن مارسيل كايزر مدرب الشباب الجديد Icon مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة رجال المكافحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وسط جهود واستعدادات مكثفة

شؤون المسجد النبوي تستقبل طلائع المعتمرين بالهدايا وماء زمزم

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٧ مساءً
شؤون المسجد النبوي تستقبل طلائع المعتمرين بالهدايا وماء زمزم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو نشرته وكالة شؤون المسجد النبوي، الاستقبال والترحيب من قبل منسوبي الوكالة لطلائع المعتمرين.

هدايا وماء زمزم

وقدم منسوبو وكالة شؤون المسجد النبوي، الهدايا وعبوات ماء زمزم للمعتمرين الذين بدؤوا في التوافد لأداء العمرة.

قد يهمّك أيضاً
مواطن في قبضة الأمن لترويجه المخدرات بالشرقية

مواطن في قبضة الأمن لترويجه المخدرات بالشرقية

تطوير العمل الإنساني المشترك هدف اجتماع الهلال الدولي وجمعيات الهلال الأحمر

تطوير العمل الإنساني المشترك هدف اجتماع الهلال الدولي وجمعيات الهلال الأحمر

وتقدم وكالة شؤون المسجد النبوي كافة الجهود والخدمات من أجل استقبال ضيوف الرحمن لموسم العمرة لعام 1445هـ.

استعدادات الجوازات

وكانتِ المديرية العامة للجوازات قد أعلنت استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين من خارج السعودية لأداء العمرة والزيارة، من خلال دعم منصات الجوازات بالأجهزة التقنية الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة التي تقوم بخدمتهم وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة
الرياضة

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة

الرياضة
52 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”
حصاد اليوم

52 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية...

حصاد اليوم
استدعاء 4262 مركبة إيسوزو لاحتمالية وقوع حريق
السعودية اليوم

استدعاء 4262 مركبة إيسوزو لاحتمالية وقوع حريق

السعودية اليوم
الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مسجد نمرة
السعودية اليوم

الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا...

السعودية اليوم
الجهود السعودية في قطاع البحث والابتكار ستبقى استثنائية
السعودية اليوم

الجهود السعودية في قطاع البحث والابتكار ستبقى...

السعودية اليوم
موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة
الرياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

الرياضة
تفاصيل مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية المعتمد من اتحاد القدم
الرياضة

تفاصيل مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية المعتمد...

الرياضة
ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع بسلام آمنين
السعودية اليوم

ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع بسلام آمنين

السعودية اليوم