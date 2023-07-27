شؤون المسجد النبوي تستقبل طلائع المعتمرين بالهدايا وماء زمزم

وثق مقطع فيديو نشرته وكالة شؤون المسجد النبوي، الاستقبال والترحيب من قبل منسوبي الوكالة لطلائع المعتمرين.

هدايا وماء زمزم

وقدم منسوبو وكالة شؤون المسجد النبوي، الهدايا وعبوات ماء زمزم للمعتمرين الذين بدؤوا في التوافد لأداء العمرة.

وتقدم وكالة شؤون المسجد النبوي كافة الجهود والخدمات من أجل استقبال ضيوف الرحمن لموسم العمرة لعام 1445هـ.

استعدادات الجوازات

وكانتِ المديرية العامة للجوازات قد أعلنت استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين من خارج السعودية لأداء العمرة والزيارة، من خلال دعم منصات الجوازات بالأجهزة التقنية الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة التي تقوم بخدمتهم وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.