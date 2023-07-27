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توزيع ماء زمزم وتهيئة فرش السجاد

شؤون المسجد النبوي تكثف استعداداتها لاستقبال الصائمين بيوم عاشوراء

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٩ مساءً
شؤون المسجد النبوي تكثف استعداداتها لاستقبال الصائمين بيوم عاشوراء
المواطن - فريق التحرير

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قامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، حرصًا منها على تقديم كافة سبل الراحة للصائمين زوار المسجد النبوي، بتنسيق ومتابعة جاهزية تقديم الوجبات للصائمين والتأكد من سلامتها وجودتها وتسهيل كافة إجراءات التصاريح عن طريق إدارة خدمات إفطار الصائمين، بالإضافة إلى السماح بدخول الوجبات الفردية للتسهيل عليهم.

تهيئة جميع الخدمات بالمسجد النبوي

وعملت وكالة شؤون المسجد النبوي على تهيئة كافة الخدمات بالمسجد النبوي عبر منظومة الخدمات المتكاملة التي يتم تقديمها بأعلى معايير الجودة العالمية للصائمين والمصلين.

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وكالة شؤون المسجد النبوي

كما حرصت الوكالة على تهيئة كافة الخدمات من فرش السجاد وسقيا زمزم وبرامج التعقيم والتطهير، وكل ما من شأنه خدمة الزوار وتقديم كافة الخدمات وسبل الراحة لهم، إضافة إلى توزيع حافظات ماء زمزم في جميع أروقة المسجد النبوي وكذلك توزيع العبوات لإيصال الماء المبارك لجميع الزوار والمصلين.

توجيهات من الرئيس العام

يأتي ذلك ضمن حرص الوكالة في تقديم منظومة خدمات متكاملة لزوار المسجد النبوي ليؤدوا عبادتهم وسط أجواء تملؤها الطمأنينة والراحة إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لتحقيق تطلعات ولاة الأمر.

وكالة شؤون المسجد النبوي وكالة شؤون المسجد النبوي وكالة شؤون المسجد النبوي

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