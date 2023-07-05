شاب يحقق حلمه بجولة حول العالم بركوب الدراجة

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انطلق شاب لتحقيق حلمه في القيام بجولة حول العالم، استغرقت أكثر من عامين وتنقل فيها عبر 20 دولة في أربع قارات، ولكنه قرر في النهاية العودة إلى وطنه مرة أخرى.
وكشفت شبكة “سي إن إن” عن لقطات من رحلة الشاب الذي قرر تحقيق حلمه من خلال دراجته، بصحبة صديقه في البداية، ثم بمفرده بعدما قرر صديقه العودة وعدم استكمال رحلته حول العالم.
ووجد آدم سوانسون، البالغ من العمر 17 عامًا، من ولاية مينيسوتا الأمريكية، غايته في السفر حول العالم، ولكنه عاد أخيرًا إلى المنزل، وسيبدأ الدراسة في جامعة مينيسوتا في سبتمبر المقبل.
وانطلق الشاب الأمريكي، بعد وقت قصير من تخرجه من المدرسة الثانوية في عام 2021، قال لشبكة CNN Travel: “إنه ينحدر من عائلة لديها هواية ركوب الدراجات، حيث كان يذهب في جولات ركوب الدراجات”.
وأشار إلى أن وباء كورونا كان الدافع الرئيسي لتحمسه للقيام بتلك الرحلة، عندما قررت المدارس الدراسة عن بُعد أثناء جائحة كورونا، مما فتح الباب أمامه واسعًا للقيام برحلاته والدراسة عن بعد، وكانت فرصة مذهلة لاستكشاف العالم والتعرف على الثقافات المختلفة.
وبدأ آدم في وضع الخطط للذهاب في جولاته عبر الدراجة لمدة عامين، ومن ثم قرر العودة الآن لبدء دراسته الجامعية.