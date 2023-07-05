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في شقة سكنية في بريطانيا

شاحن دراجة كهربائية يتسبب في مقتل أم وطفليها

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٤ مساءً
شاحن دراجة كهربائية يتسبب في مقتل أم وطفليها
المواطن - فريق التحرير

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أكدت خدمة الإطفاء في بريطانيا أن حريقاً في شقة سكنية أدى إلى مقتل امرأة وطفلين صغيرين يُعتقد أنه بدأ عن طريق الخطأ، والسبب الأكثر ترجيحاً هو دراجة كهربائية كانت قيد الشحن.

حريق بسبب شاحن

وقالت شرطة كامبريدجشير إن جيما جيرميني (31 عاماً) توفيت في مكان الحادث في ساكفيل كلوز، كامبريدج، في الساعات الأولى من يوم الجمعة. وأوضحت الشرطة أن ليلي بيدن البالغة من العمر ثمانية أعوام وأوليفر بيدين البالغ من العمر أربعة أعوام نُقلا إلى المستشفى حيث توفي كلاهما في وقت لاحق. كما أن رجلاً في الثلاثينيات من عمره لا يزال في المستشفى في حالة حرجة.

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وفاة الأم وطفليها

وقالت خدمة الإطفاء والإنقاذ في كمبريدجشير، إن تحقيقها في سبب الحريق المميت قد انتهى. وقال متحدث باسم الخدمة “يُعتقد أن الحريق بدأ بالخطأ وأن السبب الأكثر احتمالا هو دراجة كهربائية”. وقال ستيوارت سميث، قائد المنطقة “خدمة الإطفاء ومحققو الإطفاء المتخصصون، جنباً إلى جنب مع فرق الشرطة الجنائية وكلب إطفاء، أمضوا عطلة نهاية الأسبوع في إجراء تحقيق شامل في الحادثة. ويبحث تحقيق الحريق عن السبب الأكثر احتمالية، وفي هذه الحالة، نعتقد أنه ناتج عن شحن دراجة كهربائية”.

 

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