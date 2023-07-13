Icon

وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية Icon أول تعليق من سافيتش بعد انضمامه لـ الهلال Icon صندوق الاستثمارات السعودي في طريقه لامتلاك نادٍ أوروبي كبير Icon النيابة: تغلظ العقوبة حال تناول المخدرات أثناء تأدية العمل Icon مزرعة أسماك بنجران تنتج 40 طنًّا في العام Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى سدايا Icon مليونا دولار تمنح الهلال التفوق على الأندية السعودية بمكافآت الفيفا Icon وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي Icon فتح باب القبول للدراسات العليا في جامعة أم القرى Icon أمانة الرياض تنفذ أعمال الصيانة لجسرين غرب مخرج 16 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بسبب تماس كهربائي وحرق الشقة

شاحن هاتف يقتل أسرة كاملة بمصر

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٩ مساءً
شاحن هاتف يقتل أسرة كاملة بمصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير إعلامية عن مقتل أسرة كاملة بمصر في حريق تبين لاحقًا أنه نتج عن تماس كهربائي بشاحن هاتف محمول.

قد يهمّك أيضاً
أول عطل يضرب حسابات ميتا بعد ساعات من إطلاق تطبيق ثريدز Threads

أول عطل يضرب حسابات ميتا بعد ساعات من إطلاق تطبيق ثريدز Threads

حاجة مغربية تروي مشاهداتها في الحج قبل مغادرتها السعودية

حاجة مغربية تروي مشاهداتها في الحج قبل مغادرتها السعودية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة جنوبي القاهرة، إخطارًا بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة فيصل في مصر، وبانتقال أجهزة الدفاع المدني وإخماد الحريق تبين وفاة صاحب الشقة وزوجته في الحريق، بينما تم نقل طفليهما للمستشفى، لكنهما توفيا فيما بعد.

وتبين أن شابًّا من أقارب الأسرة كان متواجدًا وقت الحريق فقفز من الطابق الثالث وسقط في الطابق الثاني ليصاب بكسور وجروح ويتلقى العلاج بالمستشفى، وأيضًا أصيبت طفلة من أقارب الأسرة في الحريق.

الشرطة المصرية

وكشفت التحريات أن الأسرة كانت تستعد صباح نشوب الحريق للسفر إلى الإسكندرية لقضاء إجازة الصيف، فيما كشف تقرير المعمل الجنائي خلال تحقيقات النيابة أن الحريق نشب بسبب تماس كهربائي من شاحن الهاتف المحمول لصاحب الشقة والذي كان قد تركه موصولًا بالتيار الكهربائي خلال النوم.

وأثار هذا الحادث، حالة كبيرة من الحزن والجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب وفاة أسرة كاملة نتيجة تصرف يفعله الكثيرون وهو ترك الهواتف موصولة بالتيار الكهربائي خلال النوم دون الاكتراث لمخاطر الأمر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أهم مميزات استضافة الرياض لمعرض EXPO 2030
السعودية اليوم

أهم مميزات استضافة الرياض لمعرض EXPO 2030

السعودية اليوم
القناة الناقلة لـ مباراة مصر وغينيا
الرياضة

القناة الناقلة لـ مباراة مصر وغينيا

الرياضة
الحجز على أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان في فرنسا
العالم

الحجز على أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان...

العالم
حساب كأس العالم : انضمام ميندي لـ الأهلي سيكون كابوسًا للمهاجمين
الرياضة

حساب كأس العالم : انضمام ميندي لـ...

الرياضة
زاها يرفض 60 مليون إسترليني من النصر
الرياضة

زاها يرفض 60 مليون إسترليني من النصر

الرياضة
بروزوفيتش يرفض الانضمام إلى النصر
الرياضة

بروزوفيتش يرفض الانضمام إلى النصر

الرياضة
رجل مجهول يكبل يديه في بوابات قصر باكنجهام ببريطانيا
غرائب

رجل مجهول يكبل يديه في بوابات قصر...

غرائب
صفقة مجانية يترقبها النصر من يوفنتوس
الرياضة

صفقة مجانية يترقبها النصر من يوفنتوس

الرياضة