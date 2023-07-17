شاهد.. حالة مطرية غزيرة على رجال ألمع

وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أحياء رجال ألمع بمنطقة عسير، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأظهر المقطع، أجواء ماطرة على أحياء رجال ألمع، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية تؤثر على الأجزاء الساحلية من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، عسير وجازان خاصة.

سحب رعدية ممطرة

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية, فيما تعاود درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.