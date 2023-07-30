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الهلال الأحمر حاول إسعافهم

شاهد عيان يسرد اللحظات الأخيرة في حياة أطفال الأحساء المتوفين في الحريق

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢١ مساءً
شاهد عيان يسرد اللحظات الأخيرة في حياة أطفال الأحساء المتوفين في الحريق
المواطن - فريق التحرير

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كشف المواطن فاضل الناصر- شاهد عيان من أهل قرية أبو ثور في الأحساء- تفاصيل مأساوية بشأن وفاة 4 أطفال جراء حريق شب في بيتهم الواقع بمدينة العمران بالأحساء.

اللحظات الأخيرة

وأشار الناصر، خلال لقاء له مع قناة العربية، إلى أن الأب مستأجر المنزل وهو مدرب المبارزة في نادي العدالة الوطني، ولم يكن في المنزل والأطفال توفوا مختنقين بالدخان.

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وعن لحظات وقوع الحادث، روى الناصر، أنه خرج من المنزل على انتشار دخان كثيف، وأن الشباب الذي تحركوا باتجاه المنزل محل الحريق وكذلك فرق الدفاع المدني وجدوا باب المنزل مغلقًا، فاضروا لخلع باب المكيف، ليجدوا بالداخل 4 أطفال مختنقين بالدخان.

وأوضح الناصر أن الدفاع المدني أخرج الأطفال، والهلال الأحمر قدم لهم الإسعافات اللازمة، لكن دون جدوى، فاضطروا إلى نقلهم إلى المستشفى، ولكن قضاء الله نفذ.

وأشار الناصر إلى أنه لم يعرف سبب الحريق، فهو من اختصاص الدفاع المدني، إلا أنه سمع أن هناك تماسًّا كهربائيًّا.

وأعرب الناصر عن فجعته بالحادث المأساوي، الذي فقدت على إثره القرية وعائلة واحدة 4 أطفال في ليلة واحدة، داعين الله لهم بالرحمة والمغفرة.

حادث مأساوي

يذكر أن الحريق قد بدأ من الدور الأرضي ثم امتد للطابق الثاني، ليُتوفى كل من (هبة 10 سنوات، وحسين 9 سنوات، وليان سنتين، ورهف سنة).

وقال والد الأطفال لـ”العربية”: إن الحريق كان بسبب تماس كهربائي في الدور الأول، وتسبب الحريق باختناق الأطفال خلال نومهم، مضيفًا: “هي إرادة الله في هذا المصاب، وليس أمامنا سوى الصبر والاحتساب”.

 

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