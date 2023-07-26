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المرور تنوه أصحاب الإبل بإبعاد حيواناتهم عن الطرق

شباب ينقذون حاشيًا علق في حفرة بأحد الطرقات في السعودية

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٢ مساءً
شباب ينقذون حاشيًا علق في حفرة بأحد الطرقات في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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نجح عدد من الشباب السعوديين في إنقاذ حاشٍ علق في أحد الطرقات السريعة بالسعودية.

إنقاذ حاشٍ

ووثق مقطع فيديو رائج، أعادت نشره قناة العربية، حاشيًا يعلق في أحد الحفر، بينما يتجمع العشرات من الشباب حولة، لمحاولة إنقاذه وبالفعل تنجح مهمتهم، ويخرجونه بسلام.

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الحيوانات السائبة

على صعيد آخر، تنوه دومًا إدارة المرور، أصحاب الإبل بعدم سماح عبور حيواناتهم الطرق من غير الأماكن المخصصة لها ودون تنسيق مع الجهات المختصة؛ لأن ذلك يعد مخالفة مرورية، ويعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وأكدت الإدارة على أن الحيوانات السائبة تعد خطرًا على مستخدمي الطرق، وتتسبب بخسائر مادية وبشرية؛ لذا على ملاكها مسؤولية إبعادها عن الطرق.

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