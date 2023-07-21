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شرطان لموافقة الأهلي المصري على رحيل محمد الشناوي لـ النصر

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١١ مساءً
شرطان لموافقة الأهلي المصري على رحيل محمد الشناوي لـ النصر
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية عن شرطي الأهلي المصري، للتفريط في حارسه المصري المخضرم محمد الشناوي إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويبحث النصر عن ضم حارس جيد بديلاً للحارس الكولومبي دايفيد أوسبينا الذي بات قريبًا من مغادرة النصر بسبب كثرة إصاباته.

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كيف يرحل محمد الشناوي؟

وسيوافق الأهلي على رحيل الشناوي في حال وافق المدرب السويسري مارسيل كولر على رحيله بالإضافة إلى الحصول على 8 ملايين دولار كقيمة للصفقة من نادي النصر بحسب موقع Fil Goal.

محمد الشناوي
الشناوي – المصدر @AlAhly

وفي مطلع يوليو الجاري، كان الإعلامي الرياضي المصري أحمد شوبير قال في قناة On Time Sports المصرية: “خبر سار لـ جماهير الأهلي المصري، الشناوي لن يغادر المارد الأحمر وهو باقٍ مع الفريق”.

لكن يبدو أن الأهلي المصري قد يغير فكره ويوافق على بيع الشناوي.

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