المعتدي على امرأة في قبضة شرطة تبوك

قبضت شرطة منطقة تبوك على مواطن؛ لاعتدائه على امرأة بالضرب في أحد الأماكن العامة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه جاري القبض على من وثّق ونشر محتوى ذلك؛ لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.