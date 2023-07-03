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كان يستنفر لإفراغ الشارع كليًّا

شرطي يعتدي على عامل توصيل أثناء موكب بايدن

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ صباحاً
شرطي يعتدي على عامل توصيل أثناء موكب بايدن
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداوَل لقطات لشرطي في أمريكا يستنفر لإفراغ الشارع كليًّا قبيل مرور موكب للرئيس الأمريكي جو بايدن في نيويورك، وفقًا لـ”العربية نت”.

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 مرور موكب بايدن

وفي التفاصيل، ظهر في الفيديو المتداوَل الشرطي يُسقط أحد عمال توصيل الطلبات عن دراجته بطريقة غريبة، ثم يعود ويقترب منه، ويساعده على النهوض مع بدء مرور موكب بايدن

وقوبل المشهد الذي لم يُعرف تاريخه بردود فعل غاضبة على هذا التصرف الذي كاد يصيب عامل “الديلفري” بمكروه.

جو بايدن

أحداث فرنسا

وتزامن انتشار الفيديو مع الأحداث التي تشهدها فرنسا منذ أيام احتجاجًا على قتل المراهق من أصول جزائرية نائل المرزوقي على يد شرطي مرور.

وألقت الشرطة الفرنسية القبض على أكثر من 1300 شخص خلال الليلة الرابعة من أعمال الشغب، فيما تجمعت أسرة وأصدقاء الشاب نائل، السبت لتشييع جثمانه في ضاحية بباريس حيث لقي حتفه.

وأشعلت وفاته، التي رصدتها إحدى الكاميرات، شكاوى قديمة من أصحاب الدخل المنخفض والأعراق المختلطة والمجتمعات الحضرية بأن الشرطة تمارس العنف والعنصرية.

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