شرط أساسي لرد مبلغ المخالفة المرورية بعد الاعتراض عليه

كشفت المديرية العامة للمرور، أن قرار الهيئة المرورية شرط أساسي لإعادة مبلغ المخالفة بعد الاعتراض عليه.

قبول الاعتراض

جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث قال فيه أحد المستفيدين: إنه اعترض على مخالفة وذهب للهيئة المرورية، وتم قبول الاعتراض منذ شهر لكن المبلغ لم يتم استرداده حتى الآن.

رد المبلغ

بدوره، رد المرور على السائل قائلًا: إن مبلغ السداد يتم إعادته على نفس الحساب المسدد منه آليًّا بعد أن يتم إصدار قرار من الهيئة التي يتم تقديم الاعتراض لديها.

وكثفت الإدارة العامة للمرور جهودها للمشاركة في موسم الحج لهذا العام، من خلال عدة مهام، من بينها منع المركبات غير المصرح لها بدخول المشاعر المقدسة، وغيرها من المهام وفق خطة تشغيلية معدة مسبقًا.